Caso García Belsunce: la fiscalía pidió ampliar la imputación contra Pachelo y sumar el agravante de alevosía en la carátula

Nicolás Pachelo (Maximiliano Luna)

Luego de la declaración de dos ex empleados de una estación de servicio que apuntaron contra Nicolás Pachelo, en el cierre de la jornada número 16 del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce la fiscalía pidió ampliar la imputación tanto del ex vecino del country Carmel como de los otros dos acusados, los ex vigiladores Norberto Glennon y José Ortíz.

“Con la prueba producida, más la incorporada por lectura” a lo largo del debate, “tenemos la convicción de que el homicidio fue cometido con alevosía”, sostuvo el fiscal Patricio Ferrari. Y amplió: “La figura legal que escogemos tiene dos situaciones puntuales: el estado de indefensión de la víctima y el modo de actuar sobre seguro por parte del victimario”. La querella acompañó la petición.

La causa llegó a este viernes caratulada como robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado . Las defensas de los tres acusados rechazaron el planteo de los fiscales. A continuación, el presidente del Tribunal N° 4 de San Isidro, Federico Ecke, informó que se comunicará la resolución al momento de la sentencia. De igual forma, la condena sigue siendo la misma: perpetua.

Respecto de la indefensión, los fiscales fundaron su requerimiento en determinados testimonios que se fueron recibiendo desde el inicio del juicio, como los del comisario mayor retirado Alejandro Elorz, Leila Keller, Irene Hurtig y, sobre todo, del médico forense Héctor Moreyra —quien hizo la autopsia al cuerpo de la víctima—, quien dijo que María Marta “se encontraba con semi pérdida de la consciencia absoluta” antes de ser rematada de cuatro disparos.

Por otra parte, Ferrari sostuvo que el acusado “seleccionó la oportunidad” para matar a la socióloga : “No fue antojadizo. Llovía, jugaban River y Boca, la guardia se iba antes. Pachelo sabía que en la casa no había nadie. Así actuó sobre seguro”.

Poco antes, el encargado y el mozo de la estación de servicio, donde Pachelo estuvo el día después del crimen de María Marta, declararon en el juicio en el Tribunal N°4 de San Isidro que intenta esclarecer el crimen.

El expediente del caso hoy en la sala (Maximiliano Luna)

Casi 20 años después, ambos empleados aseguraron que el principal acusado ingresó y preguntó: “¿Se sabe quién la mató?”.

En aquel entonces todavía no se conocía ni se sospechaba de un homicidio. El comentario general en la zona apuntaba a una muerte accidental en una bañera. Recién el 2 de diciembre de ese 2002 se supo que María Marta había sido asesinada a tiros. Tras ello, esa pregunta que habría hecho Pachelo volvió a la memoria de los dos empleados, Walter Eduardo Mantovani y Miguel Ángel Monzón, quienes este viernes se presentaron en los tribunales de San Isidro para ratificar aquella charla.

Primero fue el turno de Mantovani, que trabajó en la confitería entre 1998 y 2003. Contó que tanto Pachelo cómo María Marta eran clientes habituales del lugar. Incluso dijo que la socióloga “una vez por semana almorzaba en el restaurante”.

Monzón y Mantovani (Maximiliano Luna)

El encargado precisó que el imputado tomó una lágrima en jarrito. “En un momento se acercó a la barra donde estaba yo para pedir medialunas. Y en ese momento preguntó: ‘Che, ¿saben algo de la mujer que mataron en el country?’”. Ni Mantovani ni Monzón le preguntaron nada al respecto. Después, el acusado “agarró un diario y se sentó”.

Una vez que se conoció cómo realmente murió García Belsunce, “con Miguel nos acordamos de esa frase y nos preguntamos por qué si había sido un accidente, él habló de un asesinato”, continuó el testigo. También relató un episodio particular: “Después de ese día, no recuerdo cuándo, Pachelo vino a la estación de servicio a buscar a Miguel Monzón. Yo me quedé paralizado porque lo que contamos había trascendido y dentro del restaurante había medios”.

Mantovani afirmó que el ex vecino de Carmel “entró en una forma violenta”. Sin encontrar la palabra exacta para describirlo, dijo que lo vio “enceguecido, desesperado, sacado”, y eso lo atemorizó. “No tenía buenas referencias de él por dichos y comentarios”, dijo para justificar su temor de aquel momento.

“Pachelo me preguntó por Monzón, que no estaba. Como había medios, le sugerí que no se expusiera”, recordó a continuación.

Pachelo hoy en la sala con sus defensores (Maximiliano Luna)

No es la primera vez que el entonces mozo habla ante la Justicia. En rigor, Mantovani ratificó lo que había declarado en 2007 en el juicio que tuvo al viudo Carlos Carrascosa como acusado. A diferencia de aquella ocasión, dijo que su exposición de hoy lo puso nervioso.

“Porque la vez pasada mi declaración no afectaba al acusado -explicó- Mi verdad ahora puede llegar a modificar algo”.

A continuación, Monzón declaró en la misma línea. Dijo que Pachelo iba a la confitería “de vez en cuando”, aunque no a la mañana.

“Pachelo entró y nos preguntó si escuchamos algo de una mujer que habían matado en un country. Respondimos que no. Se quedó, pidió un café, leyó los diarios”, relató el mozo y contó que se enteraron de la muerte de María Marta recién alrededor de dos horas después a través de una clienta. Ambos testigos, según indicaron, no relacionaron esa notica con los dichos del imputado.

