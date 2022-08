Otro grave caso de inseguridad en La Matanza: balearon en la cara a un nene de 13 años cuando volvía del colegio

(Noticia en desarrollo) El partido de La Matanza fue escenario de otro caso grave de inseguridad: un niño de 13 años fue atacado a tiros cuando volvía del colegio .

El hecho sucedió ayer en el barrio de Ciudad Evita, luego de que el menor bajara del colectivo a pocas cuadras de su casa. Según reconstruyeron los investigadores, fue abordado por al menos dos jóvenes que terminaron disparándole en la cara y huyendo del lugar.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió en el cruce de la avenida Eva Perón y Maracaná, cerca de las 17:30. Hasta allí se dirigió personal policial, notificado por un llamado telefónico que alertaba sobre un menor de edad herido.

Debido a la demora en el arribo de una ambulancia, la víctima fue trasladada al Hospital Ballestrini en un vehículo particular. Ingresó consciente al centro de salud y se le realizaron los estudios de rigor, mediante los cuales los médicos de turno constataron que se encontraba fuera de peligro a pesar de una herida de bala que sufrió en el pómulo derecho.

Mariana Soledad Ríos, una testigo del ataque, precisó que el menor caminaba por la vereda cuando dos jóvenes -de entre 18 y 20 años- que se desplazaban en el mismo sentido, lo abordaron desde atrás y le dispararon. Acto seguido, según el testimonio de la mujer, los sospechosos se dieron a la fuga sin robarle ninguna pertenencia al niño. Por este motivo, los investigadores no tienen claro el móvil del ataque.

Jesica, empleada de una pollería cercana al lugar de los hechos, habló hoy con TN y contó que ella fue una de las primeras personas en asistir a la víctima. “Lo vi, salí corriendo y estuve con él”, confirmó al canal de noticias. Luego, brindó detalles del momento en el que escuchó el disparo que impactó en el rostro del menor. “Escuché el disparo. Yo estaba en el fondo. Me asomo, no veo a nadie por una puerta, pero al asomarme por la otra sí lo veo saliendo del supermercado. Mi amiga que estaba acá me dijo que escuchó un grito de ‘ayuda”. Yo salí y veo como que le sangra el ojo, se apoya contra una pared y empieza a largar sangre por la boca” , relató.la joven comerciante entre lágrimas.

Al notar la gravedad de la herida, Jesica utilizó un delantal que tenía consigo para tapar el orificio de bala y detener el sangrado del chico. “Él estaba hablando con su mamá y le dijo ‘mamá, me pegaron un tiro, estoy en el chino’. Yo lo ayudé a sentarse y le dije ‘quedate y hablá conmigo nada más”, recordó la mujer, visiblemente afectada por lo ocurrido.

“Ciudad Evita es tierra de nadie; la inseguridad que vivimos día a día es impresionante” , aseguró hoy Matilde, una vecina del barrio, en diálogo con radio Mitre.

SEGUIR LEYENDO: