El dolor de la mamá del nene baleado en La Matanza: “Ya le dije a mi marido que vendemos todo y nos vamos”

Natalia, mamá del nene de 12 años baleado en La Matanza

Joaquín, un joven de 12 años que vive en Ciudad Evita, fue baleado por dos delincuentes cuando volvía caminando a su casa luego del colegio. Afortunadamente está fuera de peligro, internado en el Hospital Italiano, pese a que perdió mucha sangre por una herida en el pómulo derecho.

Natalia, su mamá, contó el drama que vive la familia: “ Sentí que mi mundo se partió; si bien no nos sacaron a mi hijo, siento que nos truncaron como familia, nada tiene sentido ya, ¿con qué necesidad le hicieron esto? ”.

Según reconstruyeron los investigadores, Joaquín fue abordado por otros dos jóvenes que le dispararon sin mediar palabra. Se escaparon sin robarle nada.

“ Nosotros hace 4 años que estamos acá, nos endeudamos con un crédito UVA, trabajamos todo el día, estoy estresadísima. Pero le dije a mi marido: “Vendamos todo, entregá la casa y nos vamos, no quiero más ”, relató Natalia.

No es la primera vez que la familia sufre un hecho inseguridad. Cuando llegaron al barrio, a la propia Natalia le robaron una camioneta a punta de pistola. Y su testimonio se suma al de otros vecinos que aseguran que en La Matanza pareciera existir una zona liberada para el crimen y la delincuencia.

“ Esto que estamos viviendo no da para más. Vamos a ser otras de las personas que tengamos que dejar nuestras profesiones y emigrar a otro lugar, aunque sea a lavar copas o a limpiar. No me importa. Quiero vivir tranquila. ¿Qué futuro tiene acá mi hijo? Ninguno ”, dijo Natalia.

“ Esto tiene que cambiar. No puede ser que quienes están en el poder estén como si nada y nosotros, los que trabajamos y cumplimos para pagarles a estos vago, drones, que no les importa nada, no podamos ni salir a la calle. Por un milímetro no le volaron la cabeza; se tiene que terminar esto de una vez, nos están matando como a perros ”, agregó.

El hecho sucedió ayer por la tarde en el barrio de Ciudad Evita, mientras el menor caminaba rumbo a su domicilio tras la jornada escolar. Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el ataque ocurrió en el cruce de la avenida Eva Perón y Maracaná, cerca de las 17:30. Hasta allí se dirigió personal policial, notificado por un llamado telefónico.

La víctima fue trasladada al Hospital Ballestrini en un vehículo particular. Ingresó consciente al centro de salud y se le realizaron los estudios de rigor, mediante los cuales los médicos constataron que se encontraba fuera de peligro. Luego fue derivado al Italiano, donde se recupera satisfactoriamente.

Joaquín fue asistido por Jésica, empleada de una pollería de la zona. Esta mañana, Natalia fue personalmente a agradecerle la ayuda. Lloraron juntas y se abrazaron.

La testigo contó: “Yo estaba trabajando en el fondo, escuché el disparo y no vi a nadie en la puerta. Salí y lo vi a Joaquín que se apoyó contra una pared y empezó a perder sangre por la boca”. Al notar la gravedad de la herida, Jesica utilizó un delantal que tenía consigo para tapar el orificio de bala y detener el sangrado del chico.

