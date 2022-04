Violento robo al padre de “Peque” Schwartzman en su local de Palermo: “Me dijo que me iba a cortar toda la cara”

Video: así fue el ataque al padre del tenista.

El padre del tenista argentino Diego “Peque” Schwartzman sufrió un violento robo en su local de ropa de Palermo el domingo al mediodía y las imágenes del asalto quedaron registradas por las cámaras de seguridad del lugar, ubicado a pocos metros de Plaza Serrano. El delincuente, un joven que registra varios antecedentes por cuidar coches de manera ilegal, fue detenido por la Policía de la Ciudad y empleó como arma una trincheta.

El hecho ocurrió cerca de las 13 del domingo en el local que la familia del tenista tiene en la calle Honduras al 4900. Según relató Ricardo, el padre de “Peque”, en un que adelantó por Télam que fue confirmado por fuentes policiales a Infobae, el delincuente golpeó la puerta antes de que él abriera. Ricardo se acercó a la entrada porque pensó que era una persona que iba a pedir comida o ropa donada.

“Nosotros trabajamos de lunes a lunes. Es un local familiar que lo tenemos por un tema de necesidad, como todo el mundo”, explicó Schwartzman.

“Este chico entró y me dijo: ‘Necesito que me des plata’. Yo respondí: ‘Mirá, recién abro, no tengo plata’. Ahí agarró, cerró la puerta del negocio, se metió adentro, vino detrás del mostrador y ahí empezó a apretarme”, completó.

El delincuente que cometió el robo, detenido

Según el padre del tenista, el delincuente llevaba en su mano una trincheta y amenazaba con herirlo.

“ Empezó a decirme que me iba a cortar toda la cara. Amenazas feas. Le dije que se llevara lo que él quisiera, que yo no tenía problemas”, detalló Ricardo en una entrevista a Radio Rivadavia.

Luego, la ayuda llegó de una manera inesperada: “Un vecino de al lado es amigo y se dio cuenta de que algo estaba pasando. Yo le había mandado un mensaje previo que no tenía nada que ver con esto que decía ‘¿Llegaste?, ¿Estás?’ y él pensó que algo estaba pasando”, explicó.

“Mi amigo sospechó porque cuando llegó a mi local, le abrí la puerta, le dije que estaba cerrado y le hice una seña con los ojos, como que algo pasaba. Entonces, él llamó a la policía de inmediato y la Policía actuó muy rápido”, continuó. Así, personal de la Comisaría 14A de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y arrestó al sospechoso, que se encontraba a 200 metros de distancia.

Los productos robados y la trincheta con la que el ladrón amenazó al padre del tenista

El amigo al que hacía referencia el padre del tenista era el diseñador de moda Panni Margot. El propio modista publicó varias historias de Instagram durante toda la jornada del domingo donde detalló su punto de vista sobre lo sucedido y donde elogió el accionar de la Policía de la Ciudad.

Según Ricardo Schwartzman, el delincuente robó un reproductor de música, dinero, su teléfono celular y un parlante y toda la secuencia del ataque transcurrió durante entre 15 y 20 minutos.

El delincuente, con iniciales F.F.Q., tiene 37 años y contaba con contravenciones previas por sus actividades como “trapito” durante los últimos dos meses.

Al ladrón se le incautó la trincheta que usó para el robo y se recuperaron los artículos que había robado en el local de Schwartzman: dinero, un celular Samsung S8, dos mochilas con ocho gorras con un valor de $32.000 y un parlante.

Ricardo Schwartzman y el diseñador Panni Margot junto a dos de los policías que actuaron en el hecho

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45 a cargo de Cinthia Oberlander actúa en el expediente..

SEGUIR LEYENDO: