Piqueteros atacaron a policías que hicieron un control de tránsito: llevaban carga sin permiso y conducían sin registro

Tras el levantamiento del campamento que habían montado agrupaciones de izquierda en la Avenida 9 de Julio desde el miércoles pasado, la Policía de la Ciudad aprehendió a seis militantes de la Unión Piquera. El operativo se realizó en medio de un control vehicular sobre un camión del Polo Obrero que, según información de la fuerza porteña, no tenía permiso de carga y el conductor no tenía registro . Luego, se produjeron incidentes. Desde la organización denunciaron que la Policía los reprimió. Los piqueteros fueron liberados horas después.

La aprehensión de los militantes tuvo lugar en el cruce de la avenida Belgrano y San José, cuando personas identificadas con el Polo Obrero se retiraban de la zona luego de un acampe que duró 48 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la 9 de Julio, en reclamo de planes sociales al Gobierno Nacional. En ese momento, según informó la Policía de la Ciudad, se llevó a cabo un control vehicular a un camión que trasladaba objetos que se habían utilizado en la movilización . Desde el Polo Obrero señalaron que trasladaban “mercadería de los comedores”.

Una vez que los efectivos requisaron el camión, le solicitaron la documentación al conductor y, según informaron en la fuerza porteña, el vehículo no contaba con permiso para transportar carga y la persona que manejaba no tenía licencia de conducir. “Cuando se les indicó que se llevaría a cabo el retiro del camión se atrincheraron y comenzaron a agredir a los oficiales”, sostuvieron fuentes de la Policía.

El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, advirtió: “(Eduardo) Belliboni me llamó, porque estamos en conversaciones cuando hay manifestaciones y lo único que hizo fue amenazarme e insultarme , me dijo que si no liberaba el camión iba a tener consecuencias”.

“Yo hago una pregunta: si liberamos el camión y atropella a una persona, ¿quien se hace responsable? Entonces, una vez más, lo que está haciendo Belliboni es mentir y utilizar a las personas que tienen necesidades porque cuando no obtuvo lo que él quería ordenó a la gente que se meta en el camión. Ahí intervino la Fiscalía, ordenó que los bajaran del camión y luego los detuvimos por resistencia a la autoridad . No van a hacer lo que quieran dentro de la Ciudad”, agregó D’Alessandro.

Luego, comenzaron los incidentes y la Policía aprehendió a 6 militantes, entre ellos 4 hombres y dos mujeres —todos ya liberados- . Tras las detenciones, Eduardo Belliboni, el referente del Partido Obrero y uno de los organizadores de la protesta, denunció que la Policía de la Ciudad los reprimió y los golpeó sin motivo.

“Una política represiva insólita luego de estar tres días en un acampe sin ningún tipo de problemas. Solo porque el compañero que manejaba no tenía el registro a mano. Sacó el registro y se acababa el problema y sin embargo ahora tenemos 6 compañeros detenidos y reprimidos”, sostuvo Belliboni luego del hecho.

Ante esta situación, según informaron en la Policía, los agentes realizaron la consulta con la Fiscalía de Flagrancia Este, que indicaron la aprehensión de las personas por desobediencia.

Luego de tres días de protestas, los piqueteros levantar esta mañana el campamento que habían montado en la Avenida 9 de Julio desde el último miércoles.

La medida de fuerza consistió en el pernocte de dos noches y la permanencia del bloqueo del tránsito durante 48 horas en reclamo de la ampliación de los programas de empleo y una mayor ayuda alimentaria para comedores.

Organizaciones piqueteras de izquierda montaron la protesta sobre la avenida 9 de Julio de Buenos Aires, frente al Ministerio de Desarrollo Social, como parte de un conjunto de acciones que comenzó el miércoles. La ocupación se extendió por la 9 de Julio desde avenida de Mayo hasta avenida San Juan, lo que impidió el paso vehicular por la zona. También bloqueó al Metrobus.

Los líderes de la manifestación exigían ser recibidos por el ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta, quien no les concedió la cita. Es más, el funcionario se fue de la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con actividades de su agenda oficial en Córdoba, San Luis y Catamarca.

El gobierno de la Ciudad dispuso un operativo especial para recolectar residuos y limpiar la zona.

