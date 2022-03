Juicio por el crimen de Nora Dalmasso: declaró Facundo Macarrón y señaló a un empresario como sospechoso

Facundo Macarrón declaró como testigo en el juicio contra su padre por el crimen de su madre (Mario Sar)

Facundo Macarrón señaló a un empresario que era allegado a su familia como principal acusado del crimen de su madre, Nora Dalmasso , y consideró que ese hombre es quien “tendría que estar hoy en el banquillo de los acusados” y no su padre, Marcelo Macarrón.

Facundo declaró este miércoles como testigo en el juicio por jurados que se le sigue a su padre, imputado como presunto instigador del femicidio de Nora Dalmasso. El hijo de la víctima nombró al “empresario Miguel Rohrer” como “sospechoso” y dijo que “los fiscales nunca lo investigaron”.

En diálogo con Infobae, Rohrer, el sospechoso de la familia de Nora Dalmasso, dijo: “No era su amante ni la maté” . El empresario rural y ex amigo del viudo Macarrón, rompió el silencio en medio de rumores de que el hijo de la víctima podría implicarlo en su declaración.

Y así fue. Facundo este miércoles por la tarde manifestó que ”Rohrer habría tenido una relación” con su madre y añadió que, si bien ese empresario, conocido por el apodo de “El Francés”, presentó pruebas “demasiado precisas y muy bien armadas” que lo ubican en Buenos Aires al momento del crimen, hay personas amigas de la familia que “lo vieron en Río Cuarto”.

Miguel Rohrer, el sospechoso de la familia

”Con esas pruebas, Rohrer es quien tendría que estar hoy en el banquillo de los acusados”, enfatizó Facundo.

El empresario, en tanto, antes de que declarara el hijo del viudo le dijo a este medio: “Era amigo de Marcelo y no fui amante de Nora ni la maté. Me metieron en una lista de 20 hombres tildados de amantes que ni siquiera la conocían. Todo fue un bochorno, ni respeto tuvieron por la víctima y su familia. Fue un culebrón espantoso”.

Miguel Rohrer, el de anteojos de sol colgando del cuello, junto a la víctima y el acusado del femicidio

Hizo llorar a su padre

Pero no sólo del sospechoso de la familia habló Facundo ante el tribunal y los ocho jurados populares que deberán determinar la inocencia o culpabilidad de su padre. El diplomático dijo que con el crimen de su madre, cometido hace 15 años en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, comenzó “el calvario” y la “violencia de género” contra ella y su familia.

” Con la muerte de mi mamá empezó todo el calvario que estamos viviendo como familia . Fue muy duro. Luego empezó lo mediático, no consumíamos medios. Comenzó la violencia de género con mi mamá y la familia, también comenzó la politización de la causa”, prosiguió el joven, quien al igual que su hermana Valentina, que declaró antes, se quebró en varios momento de la declaración.

”Como familia no estábamos preparados porque éramos una familia normal. También empezaron los rumores que la destruían (a Dalmasso) como mujer y a nosotros como familia”, recordó. Luego, afirmó: “Hubo mucha violencia institucional por parte de los fiscales intervinientes; hubo aprietes, a mi pareja la detuvieron más de 12 horas encerrado en tribunales y amenazándolo con falso testimonio”.

Valentina Macarrón declaró más temprano (Mario Sar)

” Todavía no me había asumido como gay y querían utilizar esa condición para la culpabilidad. A mí me querían poner preso y a mi pareja, por la condición de gay. Solamente por ser gays nos hacían criminales ”, destacó. Para el hijo de Dalmasso y Macarrón, “ni los fiscales ni los medios tuvieron piedad. Eran muy perversos”.

”Ensuciaron mi juventud, seguí adelante, me recibí (de abogado)”, agregó el joven llorando, tras lo cual expresó: “Les pido que se pongan en nuestro lugar. Somos los hijos de Nora, a mi mamá la mataron de una manera cruel, nadie se merece una cosa así. Necesitamos hacer un duelo por mamá, necesitamos curarnos por tantos años de dolor ”.

La declaración de Facundo, que también en varios momentos hizo llorar a su padre, presente en el recinto como acusado de instigar el femicidio de su esposa, continuaba esta tarde ante en la sede de la Cámara Criminal y Correccional de la 1ª Nominación de Río Cuarto.

