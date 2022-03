El enigmático sospechoso al que apunta la familia Macarrón y qué declarará el viudo de Nora Dalmasso

Facundo y Marcelo Macarrón

Desde que asesinaron a Nora Dalmasso, el 26 de noviembre de 2006 en el country Villa Golf de Río Cuarto, su familia tiene un secreto que no develó en los últimos 15 años: el nombre del sospechoso que creen que esa noche la estranguló con las manos y el lazo de una bata. A la salida de la primera audiencia del juicio oral contra Marcelo Macarrón, acusado haber pagado para que maten a su esposa, Facundo, el hijo menor de la víctima y del imputado, declaró a la prensa que el sospechoso al que apunta la familia “no estuvo formalmente bajo la lupa de la Justicia” .

Este martes, el viudo imputado por el delito de “homicidio calificado por el vínculo, alevosía y precio o promesa remuneratoria”, de no surgir un cambio de último momento, declarará ante los ocho jurados populares y ante los jueces técnicos de Tribunal de Río Cuarto, Daniel Antonio Vaudagna; Natacha Irina García y Gustavo José Echenique Esteve, donde se hace el juicio.

La pena máxima que podría recibir el imputado es prisión perpetua. Algo que aterra a los Macarrón. Enigmático, Facundo dio a entender que cuando declare como testigo en el juicio contra su padre ahondará en hipótesis que ninguno de los fiscales del caso siguió en profundidad. Hay que recordar que el primer fiscal, Javier Di Santo, llegó a acusar al hijo de Nora del crimen hasta que un juez lo sobreseyó en 2012.

Esa hipótesis apunta al sospechoso de la familia. Infobae sabe de quién se trata pero por razones judiciales no puede mencionarlo. Es un hombre de perfil bajo, misterioso y empresario. El forense Osvaldo Raffo, que fue contratado por Macarrón para que analizara la escena del crimen, también apuntó a esa persona que tenía cierta cercanía con los Macarrón-Dalmasso.

Así hablaba Facundo Macarrón a la salida de la primera jornada del juicio contra su padre

Más allá de lo que piense la familia, sobre quién es -a su juicio- el verdadero homicida, en este juicio sólo se tiene en cuenta la acusación sobre Macarrón, a la que se llegó justo cuando estaba por prescribir la causa. “El verdadero asesino está suelto”, repiten Facundo y su padre. Se sienten angustiados. Pero el hecho de haber pasado el primer dia del juicio les dio más fuerza para afrontar lo que se viene.

Cuando llegó a los Tribunales de Río Cuarto acompañado de sus hijos Facundo y Valentina, Macarrón fue rodeado por dos mujeres que le dieron la mano y le dijeron: “Estamos con vos”. Más tarde, unas 100 personas mostraron pancartas y apoyaron al viudo, y pidieron Justicia por la víctima, además de posar para las fotos con los hijos de la víctima y el acusado.

En su celular, Marcelo, que es médico traumatólogo, tenía el mensaje de una paciente que le deseaba lo mejor y le mostraba un flyer con la imagen de medio rostro de un médico con barbijo que decía: “Marcha para apoyar a nuestro gran médico el doctor Macarrón. 15 hs frente a Tribunales de Río Cuarto. Nuestra voz y presencia es muy importante” .

“Mi papá es un médico muy querido en la ciudad”, dijo Facundo a un vecino que se acercó a darle su apoyo y se sorprendió por las muestras de afecto recibidas por el principal acusado. El viudo se sintió fortalecido por ese respaldo. No es menor que algunas personas crean en su inocencia cuando el jurado -que decidirá si es culpable o no de haber mandado a matar a su esposa contratando un sicario- son ocho vecinos de la ciudad.

“Marcelo siempre quiso un jurado popular porque piensa que la gente cree en su inocencia y vio de cerca las injusticias que se cometieron con su hijo, cómo se manchó el honor de su esposa y todas las mentiras que se dijeron. Incluso, lo han querido acompañar al cementerio a dejarle flores a ella” , dijo un allegado a los Macarrón.

En el juicio desfilarán unos 300 testigos en tres audiencias semanales. El expediente tiene unas 7.000 fojas repartidas en 34 cuerpos, más ocho anexos de pruebas.

¿Qué dirá mañana martes Marcelo Macarrón?

Pese a que pueda apuntar a un sospechoso o criticar el desempeño de los fiscales Daniel Miralles y Luis Pizarro, ya que para el primero se tomó un avión “fantasma” de Uruguay para matar a su esposa y volvió en ese mismo avión, y para el segundo, el asesinato lo cometió un sicario al que contrató el viudo; declarará lo que ya dijo en la etapa de instrucción, acaso con leves variaciones, cuando lo hizo primero como testigo y luego como acusado.

“Las motivaciones para la fiscalía están claras: desavenencias matrimoniales y cuestiones económicas de la pareja, él o los sicarios acordaron el plan delictivo previamente con Macarrón y sus adláteres”, argumentó Pizarro en la elevación a juicio. También cree que el asesino simuló un crimen de otra índole: por eso no usó arma y la estranguló. Y que la coartada del viudo fue viajar a Punta del Este para jugar un torneo de golf que terminó por ganar.

(Matías Tambone)

Para el fiscal no hubo violación, pero sí alteraron la escena del crimen para que pareciera un ataque sexual. El ADN hallado en la víctima era de linaje Macarrón. Lo cierto es que, mientras él celebraba el triunfo y la obtención de la copa de golf, el asesino ahorcaba durante tres a cinco minutos a Nora con una fuerza de 15 kilos. El fiscal cree que le viudo recibió la noticia del sicario mientras estaba en Uruguay.

Pero el viudo reveló: “Fue todo horrible. Cuando Daniel (Lacase, su abogado y amigo) me dio la noticia, me bajé del auto en la ruta, me puse a llorar, se me vino el mundo abajo” .

Sobre el hallazgo de su ADN en la escena del crimen, dijo que la última noche que vio a Nora, tres días antes del asesinato, tuvo sexo con ella. “Hallaron restos de líquido seminal que se corresponde con la noche de despedida de Marcelo y Nora”, dijo Marcelo Brito, el abogado de Macarrón.

“Nadie pudo ubicarme en la escena del crimen, estuve a 1.300 kilómetros, tampoco hallaron nada extraño con mis movimientos bancarios, ni nada raro. Fui a jugar al golf, deporte que sigo precticando. Amaba a mi mujer. Su crimen me destruyó. Sólo quiero que se haga Justicia y encuentren al verdadero asesino” , declaró una vez Macarrón.

¿Nombrará al hombre del que sospecha? Ese es uno de los tantos enigmas que tiene el crimen de Nora Dalmasso.

(Fotos: Matías Tambone)

SEGUIR LEYENDO