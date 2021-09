Sergio Berni se reunió con Aníbal Fernández y valoró que van a “volver a coordinar con el gobierno nacional”

Sergio Berni se reunió con Aníbal Fernández

Faltaba apenas un minuto para las 14, cuando Sergio Berni, el ministro de Seguridad Bonaerense, ingresó a una reunión con Aníbal Fernández, el nuevo titular de la cartera de Seguridad nacional, en la primera reunión formal en la sede de la avenida Gral. Gelly y Obes 2289, en el porteño barrio de Recoleta. Una hora y diez minutos después, salió, foto incluida, y dijo: “Después de mucho tiempo vamos volver a coordinar con el gobierno nacional”.

Los dichos de Berni no fueron inocentes: hay que recordar que la relación con la saliente ministra Sabina Frederic estuvo signada por cortocircuitos permanentes. Es más, antes de ingresar a la reunión con el flamante ministro de Seguridad de la Nación, había expresado: “Aspiro a que trabajemos de una vez y para siempre de forma conjunta”. Y aseguró que llegaba con un mensaje de “trabajar, trabajar y trabajar coordinadamente para que dos más dos sean cuatro y no una resta”.

“Vamos a poder trabajar, planificar. La planificación es la base del éxito, si no hay no se puede lograr ningún objetivo de manera azarosa, y para planificar hay que tener voluntad de sentarse, trabajar y, en ese sentido, el ministro tiene una gran experiencia y ya tenemos ese ejercicio de trabajar en conjunto”, fue otros de los dichos de Berni, tras la hora de charla con el nuevo ministro, que recordaron los malos tiempos con Frederic.

Eso sí, cuando le preguntaron otra vez por la ex ministra, explicó subiendo el tono: “Otra vez lo mismo... Ya esta muchachos, ¿por qué siempre para atrás? Yo no rumeo los problemas, cuando hay un problema lo planteo, y lo planteo de cara a la sociedad. No ando con vueltas, miro para adelante y para adelante es esto: después de mucho tiempo volver a coordinar con el gobierno nacional”.

El cansancio de Berni con el tema Frederic se fundó en que antes de ingresar a la reunión en la sede de la avenida Gral. Gelly y Obes 2289 le habían consultado por la tensa relación con la anterior jefa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Justamente, el ministro Bonaerense aclaró que no calificaba como “conflictivo” ese vínculo pero explicó: “El Gobierno no es un club de amigos, se representan intereses.. el Gobernador (por Axel Kicillof) me dio una misión muy clara: representar los intereses de los bonaerenses y, en eso, doy las discusiones que tengo que dar y con quien las tengo que dar. Me parece que con Aníbal Fernández no hay que discutir nada”.

Sergio Berni antes de entrar al ministerio Seguridad (Maximiliano Luna)

Como si eso fuera poco, también había adelantado que en la reunión, que luego duró poco más de una hora, se iban a “ juntar dos personas que entendemos de lo que estamos hablando, hablamos el mismo idioma y tenemos un solo objetivo: mejorarle la calidad de vida a la gente”.

Mientras Aníbal Fernández había avisado que “la Argentina no estaba preparada” para las pistolas Taser. Berni se desligó de la polémica: ”Me parece que en la Argentina siempre estamos resolviendo lo obvio. Eso el mundo lo resolvió hace 10 años. Por si no se enteraron, la discusión es cómo recuperamos el trabajo, el poder adquisitivo del salario, cómo peleamos contra la inflación, cómo crecemos, cómo producimos, cómo ponemos nuestras fabricas a trabajar. Las pistolas Taser el mundo ya las discutió hace 10 años y es una discusión saldada”.

Y siguió Berni con un mensaje que se ha escuchado mucho en los últimos días desde el Gobierno: “A la gente lo que le interesa es que cuando van a tomar el colectivo no le roben en la parada, que cuando se van de vacaciones no le roben en la casa” . Así, dijo que le preocupan los delitos menores: “El robo común amateur es mucho más peligroso porque son actores que recién se involucran en el delito, que no pueden manejar bien la situación, y muchas veces termina siendo más peligro un delito tan simple como robar un celular que un secuestro”.

Y dijo sobre la presencia de fuerzas federales en las zonas calientes: “La Ley dice que el delito de tráfico de drogas es un delito federal y, por tal motivo, es responsabilidad de las fuerzas federales”.

Berni recordó que creció muy cerca del Ministerio de Seguridad de la Nación (Maximiliano Luna)

Tras el encuentro con Fernández, Berni contó que salió satisfecho. “La principal prioridad es, con lo que tenemos, ponerlo a disposición de la seguridad de la gente” , señaló.

Y siguió: “La primera reunión es empezar a saber qué tenemos y, por sobre todo, buscar las cuestiones en común”. Cuando le preguntaron si hablaron de sumar recursos, se limitó a decir: “Yo coordino, pero el manejo de la fuerza federal”.





SEGUIR LEYENDO