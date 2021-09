Aníbal Fernández y las pistolas Taser: “Argentina no está preparada para eso, ni de casualidad”

La asunción de Aníbal Fernández como ministro del Gabinete del presidente Alberto Fernández (Reuters)

“Pistolas Taser, ¿sí o no?”, le preguntaron al flamante ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en una entrevista radial. “No, no, la Argentina no está preparada para eso, ni de casualidad” , respondió el funcionario sobre una polémica que lleva años y que se reactivó luego de que un policía de la Bonaerense baleara al cantante “Chano” Charpentier durante una crisis derivada del consumo de drogas.

No quedó allí la cuestión, más allá de la categórica respuesta del ministro Fernández sobre las pistolas. En diálogo con radio La Red, le re preguntaron qué iba a hacer, entonces, con el lote de Taser que están en el Ministerio de Seguridad de la Nación y que había comprado Patricia Bullrich, durante la gestión de Juntos por el Cambio, de 2015 a 2019 en esa cartera. La respuesta de Fernández fue mitad en tono jocoso: “¡Qué pregunta horrible, porque la respuesta que se me ocurre sería horrible..!”.

Luego, el ministro se puso serio y repitió: “No se puede usar. La Argentina no está preparada para eso” . No sería la primera crítica hacia Bullrich de parte de Fernández durante la nota.

Antes de la pregunta de Taser, cuando le dijeron que la ex ministra había comentado que él pretende tener un política sobre la fuerzas federales en Rosario como la que implementó ella con el Comando Unificado, el funcionario fue directo y mostró que no le tiene simpatía: “Si hay algo que no sé yo en mi vida es que hizo Bullrich, así que con ella compararlo es cero” .

Y siguió: “Yo sé lo que quiero hacer yo, y para eso lo convoqué al gobernador, y para eso charlamos con los hombres de la fuerzas, para que nos digan la visión al respecto. No sé qué hizo esta mujer ni estoy interesado en averiguarlo. Yo no he visto nada que haya hecho ella que anda bien, y por eso prefiero hablar con los hombres de la fuerza que son serios”.

Patricia Bullrich fue criticada por Fernández

Como si no hubiera quedado en claro lo que opina Fernández, cuando le dijeron que Bullrich opinó que más que un ministro es un vocero, se despachó: “¿Cree que se puede sacar esa conclusión en 24 horas de haber asumido? Mi rol anterior terminó el 8 de julio de 2009. Nunca se detuvieron tantas bandas, como Marcos Estrada, como ‘Ruti’, la 1-11-14, los serbios…”. En relación a la guerra narco entre Marcos Estrada González y el peruano Alionzo Rutillo Ramos Mariños, uno capo de la villa 1-11-14 y el otro de la 31 bis de Retiro.

“Tantas cosas que hemos hecho nosotros en delitos complejos. ¿Hizo alguna ella en su gris tarea? ”, disparó. Y justamente, delitos complejos parece ser la meta de Aníbal Fernández en este regreso a la cartera de Seguridad. Desde que asumió, su mensaje está fijo en esa arista de la Policía Federal.

“Cuando hablo del delito complejo hablo de la investigación. Tenemos hombres y mujeres muy preparados para ello, y ya no tenemos las 53 comisarías (en la Ciudad), entonces hay que marcar un nuevo rumbo: la investigación, y fuertemente la investigación del complejo y del resto de los delitos”, dijo.

Ante la consulta sobre qué le preocupaba más, si la inseguridad o el narcotráfico, expresó: “Acá no hay que dejarle una ventaja a nada. Cuando hablamos de delitos complejos también comprende al narcotráfico. No hay que regalarle un tranco de pulga a nada, hay que pelear por todo”.

Las polémicas pistolas Taser

Sobre los dichos de Sergio Berni, titular del ministerio de Seguridad bonaerense, y la falta de policía, Fernández dijo: “Hay que charlarlo con él. No puedo saber qué dice y qué quiere. Hay que sentarse y charlarlo, y a eso nos abocaremos”.

Desde que asumió, Fernández viene con una agenda cargada de reuniones: se juntó con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, con la cúpula de las cuatro fuerzas federales y avisó que este miércoles tiene una reunión en Casa de Gobierno.

Cuando le consultaron cómo veía la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, señaló con cintura política: “ La Policía Federal ya no tiene más las 53 comisarías, ya dependen de la Ciudad. Por eso mi vocación de desarrollar el delito complejo encabezado por la Policía Federal fuertemente, y también por las otras fuerzas. Aprovecho lo que se hizo para seguir para adelante ”.

No dio un diagnóstico sobre si están dadas las condiciones para el regreso del fútbol. “Hablamos algo ayer con (el jefe de Gabinete Juan) Manzur y con el Presidente. Habrá que esperar a que ellos tomen la decisión. Yo tengo una posición asumida desde hace muchos años: tienen que volver y al análisis se le tiene que incorporar el tema de la pandemia, pero que también creo que es necesario, con los resultados a la vista, ir saliendo porque la participación en vacunas ha sido tan alta que eso nos va dando los números lógicos de la caída de los contagios y, gracias a Dios, de la pérdida de vidas”.

Luego de la entrevista que dio Fernández y donde alegó que la Argentina no está preparada para el uso de las pistolas Taser, Gerardo Milman, candidato a Diputado Nacional por Juntos y ex Secretario de Gestión Federal de Bullrich en el ministerio de Seguridad de la Nación, tuiteó: “El que no está preparado para garantizar la seguridad de los argentinos es Aníbal Fernández. Las pistolas eléctricas comúnmente llamadas Taser son armas de uso en más de 100 países del mundo. Las fuerzas policiales portan estas armas Taser y armas de fuego y gracias al uso de armas que promovimos durante la gestión de Patricia Bulrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación”

