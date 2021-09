Parricidio en Fuerte Apache: mató al papá como “ofrenda a San La Muerte para estar libre”

El detenido por matar a su padre en Fuerte Apache alegó un pacto con San La Muerte

Los ruidos alertaron a los vecinos del Monoblock 12 de Fuerte Apache de Tres de Febrero. No era algo raro en el barrio, ya otras veces la familia Duarte había tenido problemas con su hijo Carlos (28). “Venía con algunos brotes, y a los padres les daba pena intentarlo, no lo echaron por eso”, le dijo a Infobae una fuente del caso. Pero, en esta oportunidad algo fue diferente en los gritos, demasiado diferente. Y llamaron a la Policía. El joven, luego, confesó que mató a su padre. “Tengo que matar a mi papá como ofrenda a San La Muerte para estar libre”. dijo.

El homicidio de Carlos Fabián Duarte (49) ocurrió el lunes por la noche en uno de los departamentos de la barriada de Ciudadela, cuyo nombre es Barrio Ejército de Los Andes, aunque es popularmente conocido como Fuerte Apache. Allí, lamentablemente, los vecinos bastante conocen de casos de inseguridad, tiroteos, crímenes, ajustes de cuentas y drogas.

Sin embargo, lo que ocurrió el lunes por la noche en el Monoblock 12 fue distinto. Y fueron los vecinos los que llamaron al 911. Cuando la Policía llegó al lugar se encontró con el sospechoso, Duarte hijo, con el torso desnudo , un cuchillo tipo Tramontina en una mano que tenía un “mango atado con un hilo blanco, al estilo tumbero -según las fuentes- y la punta afilada ; y una confesión escalofriante. Lo detuvieron.

La madre del detenido y también esposa de la víctima no presenció el crimen, pero sí escuchó el escándalo previo. Cuando fue a ver qué pasaba, ya era tarde. Carlos, su marido, no sobrevivió a la puñalada mortal que le dio su propio hijo.

“Según los vecinos, el hijo había amenazado con matar a su padre en varias oportunidades ”, dijeron las fuentes consultadas. Otras explicaron que el detenido ya “tenía problemas desde hacía tiempo”, pese a que no supieron precisar de qué índole, hicieron referencia a “brotes”.

El cuchillo hecho faca que le secuestraron al hijo de la víctima

Así, dijeron que la familia no echó a Duarte hijo porque “sentían pena por él” e, incluso, alegaron que “hace 2 años que salió de la cárcel”. Sin embargo, no supieron precisar por qué delitos. En el Servicio Penitenciario Bonaerense no hay antecedentes de ingresos de Carlos Alberto Duarte (28), afirmaron otras fuentes.

Sin indagatoria

Lo cierto es que este martes, Duarte hijo iba a estar frente a frente con el fiscal Ignacio Correa, de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del departamento Judicial de San Martín, para responder por los delitos de homicidio agravado por el vínculo.

Según dijeron a Infobae, el abogado defensor del sospechoso pidió un aplazamiento de la audiencia para que su cliente “sea sometido a una evaluación psiquiátrica”, explicaron las fuentes. La respuesta quedó en manos de la Justicia de Garantías, la misma que debe resolver el pedido formal de detención.

El acusado, al momento de la detención

“El defensor intentó dialogar con su cliente, pero Duarte estaba fuera de sí, y hablaba de un pacto con el Diablo ”, describieron las fuentes cómo fue el encuentro del abogado y el detenido que luego derivó en el pedido de suspensión de la audiencia con el fiscal Correa.

Por ese motivo, seguramente, el juez de Garantías N°1 de San Martín, Mariano Andrés Porto, a cargo del caso, enviará a Duarte a cumplir la detención a una institución donde puedan evaluarlo psiquiátricamente.

