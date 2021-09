“Todo muy divertido, no como en Suiza”: la moto con la que asaltaron a la diputada que cruzó a Frederic era robada

La diputada provincial María Eugenia Brizzi (Juntos por el Cambio)

El martes por la mañana, la diputada provincial de Juntos por el Cambio María Eugenia Brizzi fue asaltada en el partido de Morón por dos motochorros que la agredieron y le robaron su bicicleta, una mountain bike rodado 29 verde y negra. La legisladora lo contó en redes junto a una captura de su denuncia e ironizó con una frase reciente de la titular de la cartera de Seguridad, Sabina Frederic: “Todo muy divertido, no como en Suiza, Ministra”.

Hoy, efectivos de la Comisaría 6° de Morón de la Policía Bonaerense trabaja para esclarecer el hecho. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, ya existe una primera línea de investigación que conecta el robo a la bicicleta a otro ataque. La moto negra en la que viajaban los asaltantes de Brizzi, quien aportó la patente en su denuncia, cuenta con un pedido de secuestro activo por otro robo ocurrido el mismo día, con un expediente por hurto agravado.

El episodio ocurrió ayer, cuando la diputada circulaba en su bicicleta por la localidad de El Palomar. Cerca de las 10.15 de la mañana, Brizzi pedaleaba por la calle Cabral y, 20 metros antes de llegar a la calle Rosales, fue interceptada por dos delincuentes, que la acorralaron entre su moto y la hilera de autos estacionados.

En ese momento, uno de los dos asaltantes -vestidos de negro y con el rostro cubierto por los cascos- bajó de la moto y empezó a tirar de la bicicleta para hacerla caer. En ese forcejeo, según consta en la denuncia policial que radicó la diputada en la Comisaría 6° de Morón, Brizzi recibió varios golpes en el cuerpo y cayó al asfalto.

Mientras todavía estaba en el piso, los delincuentes huyeron a toda velocidad cargando la bicicleta en dirección a la calle Montarcé.

El mensaje de Brizzi para Sabina Frederic tras haber sido asaltada

“Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra”, le mandó un mensaje en Twitter a la titular de la cartera de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, a quien arrobó.

El 5 de febrero pasado, la madre de la diputada fue asaltada también en El Palomar. “Hoy le tocó a mi mamá. Hace meses vengo gritando que la inseguridad en Palomar no deja de aumentar”, había publicado en esa oportunidad la legisladora junto a una captura del robo. “Armados, violentos y a plena luz del día le robaron a una mujer de 67 años, personal de salud que iba a trabajar. No podemos seguir viviendo así. BASTA”.

