Qué encontró la Policía en la casa de Chano Charpentier: la secuencia completa de la agresión a su madre

El cuchillo empleado por Chano en la agresión.

En la madrugada de hoy, tres efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al country La Verdad en Exaltación de la Cruz, alertados por otro efectivo de guardia en el lugar. Chano Moreno Charpentier, ex líder de Tan Biónica, había agredido a su madre en medio de un episodio de salud mental. Moreno Charpentier, en medio de la secuencia, tomó un cuchillo para cortar pan: uno de esos tres policías tomó su arma reglamentaria y le disparó en el abdomen.

El cantante herido fue trasladado a la clínica Otamendi, donde fue operado y permanece en terapia intensiva: la bala comprometió varios de sus órganos, como el páncreas y el bazo.

El fiscal Juan Manuel Esperante comenzó un expediente para investigar el hecho, con el gabinete criminalístico de la Policía Federal que actuó en la escena. Tomar una muestra de la sangre de Chano para un peritaje toxicológico para determinar que substancias consumió se vuelve prácticamente imposible, dada su operación de urgencia con posibles transfusiones que haya recibido. Así, el fiscal indagará en su historia clínica. Chano no se encuentra detenido, su casa no fue allanada. Sin embargo, en una inspección, se hallaron “medicamentos y marihuana” , asegura una fuente del expediente a Infobae. Se podrá estudiar, en comparación con su historia clínica, si una combinación de consumos disparó el episodio o si no tienen relación.

El policía que disparó tampoco se encuentra imputado. El fiscal no encuentra elementos para acusarlo de un exceso en legítima defensa. Para esto fue esencial la declaración de una de las policías presentes en la escena, que luego acompañó a la madre de Chano en la ambulancia que trasladó al músico herido. Su relato detalla, paso por paso, qué paso en la casa del country.

El músico había tenido episodios previos en la casa de Exaltación de la Cruz donde tuvo que acudir la Policía.

La policía relató cómo llegó a la casa junto a sus compañeros para encontrar a la madre en el patio delantero. Allí, vieron a su madre y a una ambulancia: intentaban trasladarlo. Chano permanecía dentro de la casa, se negaba a salir. Los tres efectivos tocaron la puerta, le pidieron al músico que saliera para intentar calmarlo . Chano sale por un momento, visiblemente excitado. No lo logran.

Luego, el cantante vuelve a ingresar a la casa. Se oye un ruido similar al de cajones que se abren y se cierran. Así, vuelve a salir con el cuchillo para cortar pan oculto en la ropa. “Tranquilizate”, le dice su madre. Al oír esto, Chano toma el cuchillo y lo alza sobre su cabeza, increpando a la mujer.

Entonces, el policía, a corta distancia, con una ligustrina tras sus espaldas, disparó. La agresión, según la efectivo, continuó aún con Chano herido. Su madre lo acompañó en la parte trasera de la ambulancia. Allí, el músico le retorció la muñeca. La mujer tuvo que viajar en el asiento delantero.

La clínica Otamendi donde Chano se encuentra internado (EFE/ Enrique García Medina)

En un comunicado, la familia del músico afirmó que el disparo le comprometió varios de sus órganos y que el incidente efectivamente ocurrió en medio de un intento de traslado.

El fiscal, por su parte, ordenó que la PFA le tome declaración a la madre y que se le haga un reconocimiento médico cuando las circunstancias lo permitan.

