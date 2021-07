La madre de Chano Charpentier envió un mensaje que desmiente la versión de una agresión a una policía

Chano Charpentier se encuentra internado en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi

Según la versión policial que fue elevada a la Justicia, en medio de un presunto episodio de salud mental, Santiago Chano Charpentier agredió a su madre e intentó atacar con un cuchillo a una agente de la Policía Bonaerense que había sido enviado al lugar, por lo que otro efectivo le disparó y lo hirió en el abdomen . Sin embargo, Marina Charpentier, la madre del músico que se encuentra internado en el Sanatorio Otamendi, envió mensajes para desmentir que su hijo haya agredido a una policía.

De acuerdo a lo informado por TN, en una serie de mensajes que intercambió con la periodista Sandra Borghi, la madre denunció que le dispararon sin que él haya tenido alguna reacción previa. “No tuvo ningún brote psicótico, tuvo un cuadro de excitación psicomotriz” , aclaró Marina según la periodista del canal de noticias, a la vez que sostuvo que “en ningún momento atacó a nadie con ningún cuchillo, no intentó agredir a nadie” .

“El solo se lastimaba a sí mismo. Había enfermeros y policías, todos contra un adicto en consumo. Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron. Un policía de menos de 20 años le disparo a mi hijo sin motivos”, aseguró Marina en los mensajes.

Por otro lado, Infobae accedió a la grabación del llamado el 911 que el músico realizó el pasado viernes para denunciar a su madre. Tras decirle a la operadora que lo atendió que su madre “está mal de la cabeza”, se explayó. “Está con cuatro médicos que yo no llamé, adentro de mi casa, diciendo que me va a judicializar y me va a meter un psiquiátrico. Hecho que no tiene nada que ver con nada porque yo estoy llevando una vida normal. Tengo miedo, entren a mi casa como sea” .

El llamado al 911 completo:

- 911, Emergencias...

- Tengo una emergencia urgente por favor.

- ¿De qué localidad?

- De Capilla del Señor

- ¿La calle?

- ...

- ¿Entre qué calles?

- …

- ¿Qué pasó?

- Tengo a mi mamá, que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llamé, dentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me va a internar en un psiquiátrico, hecho que no tiene nada que ver con nada porque yo estoy llevando una vida normal, pero mi mamá está mal y yo ya no sé cómo contenerla. ¿Entendés? Está adentro de mi casa con cuatro médicos y dice que me va a judicializar y no hay una orden de un juez ni nada. Es mentira.

- ¿Los cuatro médicos de dónde salieron?

- Son de una empresa.

- ¿Su nombre, señor?

- Son cuatro hombres.

- Bueno, ¿su nombre?

- Santiago Moreno Charpentier. Soy Chano.

- Bien. Corto y transmito la novedad.

- Dale, por favor que venga urgente el móvil y saque la gente de mi casa y les saque las llaves, porque tengo miedo desde ayer me están entrando. Te lo juro, por favor.

- Bueno. Corto y transmito. Aguardá que llegue el móvil policial, por favor.

- Dale. Está grabado que… que entren a mi casa como sea…





