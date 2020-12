Miserable: el video que muestra cómo un ladrón se lleva el botín de un robo en la silla de ruedas de una adolescente con parálisis cerebral

El video donde se ve cómo el ladrón escapa con dos televisores, una estufa y la silla de Milagros

Lo que podría haber sido un asalto como cualquier otro en una casa vacía, se transformó en una verdadera pesadilla para una familia de Rosario: un ladrón entró a su casa y, en un actitud particularmente miserable, decidió llevarse además de algunos electrodomésticos una silla de ruedas ortopédica para transportar el botín.

La silla pertenecía a Milagros, una adolescente de 15 años que sufre una parálisis cerebral de nacimiento y necesita la silla postural para poder trasladarse, ya que no puede caminar. Ese tipo de sillas, según indica Eliana, su mamá, se hacen a medida en ortopedias especiales y cuestan alrededor de 200 mil pesos , dependiendo de las particularidades del paciente y el material.

“Al no contar con una obra social yo dependo de la Secretaria de Inclusión y tardan hasta un año para darte la silla”, explica Eliana en diálogo con Infobae, resignada.

El hecho ocurrió el sábado pasado, a plena luz del día. Según puede verse en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, un ladrón ingresó cerca de las 15 horas a una casa ubicada en la calle Pérez Bulnes al 6800, en el barrio Belgrano, y, luego de aproximadamente media hora, salió por la puerta principal con los objetos robados y escapó caminando.

El delincuente, según cree la familia de Milagros, sabía que en la casa no había nadie en ese momento y actuó solo y tranquilo.

Los objetos que se llevaba no eran especialmente valiosos: el ladrón tomó una estufa y dos televisores, entre otros objetos menores. Sin embargo, la forma que eligió para transportar todo lo que no podía llevarse solo fue la silla de Milagros, nieta del dueño de la casa, que había quedado guardada en una habitación.

La silla que le robaron a Milagros cuesta cerca de 200 mil pesos y sin obra social puede tardar hasta un año conseguirla

“La silla me la dan en comodato del programa Incluir Salud, le quedó chica y la tenía que devolver. Entonces como yo vivo en Zavalla, a 30 kilómetros de Rosario, la había dejado en la casa de mis suegros para tenerla cerca el día que me llamaran para devolverla y empezar el trámite para que me den una nueva”, cuenta Eliana que, mientras esperaban que les dieran el turno, ya había conseguido una silla prestada que, a pesar de no tener la medida correcta para su hija, necesitaban para cubrir el tiempo hasta que les otorgaran la nueva.

“El ladrón aprovechó que la casa de mis suegros estaba vacía, porque mi suegra falleció hace dos meses y mi suegro justo no estaba, y como medio de transporte para llevarse los dos televisores y la estufa se llevó la silla”, explicó la mujer. “La verdad es que a él no le sirve para nada pero para mi es fundamental, porque la tengo que devolver para seguir con el trámite. Es terrible” .

El suegro de Eliana hizo la denuncia por el robo en su casa en la Comisaría 14 de Rosario, desde la cual les indicaron que el robo está en plena investigación, a pesar de que el delincuente no fue identificado y hasta el momento no hubo detenidos. Pero, mientras tanto, Lorena, tía de Milagros, publicó en su cuenta de Twitter los videos donde se puede ver al delincuente ingresar a la casa y salir con la silla en dirección a la calle Provincias Unidas.

“Anda por el barrio”, aseguró la mujer en su posteo y solicitó ayuda a quien tenga información sobre el ladrón o la ubicación de la silla. “Es imperioso encontrarla. Si sabes algo escribime al 3412478081″, agregó. Mientras tanto, Milagros espera con una silla que no es la correcta, que se investigue el robo para poder, recién ahí, avanzar con su trámite y esperar una nueva.

