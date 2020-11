Difundieron un video para encontrar al prófugo del brutal abuso sexual de una joven brasileña en Rosario: la ató y torturó durante horas con un cuchillo

El sospechoso del ataque a la joven brasileña que fue captado por cámaras.

Un hombre acusado de abusar sexualmente de una joven brasileña en Rosario, provincia de Santa Fe, es intensamente buscado por la Justicia provincial que difundió un video del agresor y solicitó colaboración a la población para identificarlo.

El hecho ocurrió el 29 de octubre pasado en un departamento ubicado en la calle Castellanos al 400, en la ciudad de Rosario, donde vive actualmente la víctima, una joven de nacionalidad brasileña de 24 años.

En el video, que fue difundido por la Fiscalía Regional 2° del Ministerio Público de la Acusación, se puede observar a un hombre con gorra de lana, campera y barbijo , que, cerca de las cuatro de la mañana, trepó por el frente del edificio donde vive la víctima hasta el tercer piso.

Una vez dentro del departamento, según detalló una fuente del Ministerio Público de la Acusación, el agresor maniató a la joven y abusó sexualmente de ella en reiteradas ocasiones bajo amenazas de muerte con un arma blanca. Luego, cerca de las 8.35 de la mañana, se retiró por la puerta principal con la cara cubierta.

El hombre, de acuerdo a lo que puede verse en las imágenes de la cámara de seguridad se trata de una persona de contextura física delgada, piel trigueña, ojos rasgados y estatura aproximada de 1,75 metros, según informaron fuentes del caso. Al momento del ataque, el abusador vestía mochila gris y negra, zapatillas negras, gorro de lana negro, pantalón cargo oscuro y campera negra.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, cuando el agresor se fue de su casa, la joven pudo zafarse de las ataduras y solicitó auxilio a un vecino de un piso más arriba, que la asistió y dio aviso al 911 de lo que había ocurrido.

La Fiscalía solicitó a quien pueda aportar algún dato acerca del presunto autor del abuso que comunicarse al teléfono móvil 3416 836771 de la Unidad de Delitos Sexuales , a cargo de la fiscal Nora Marull, llamar al 911 o dirigirse a la sede de la fiscalía, ubicada en la planta baja del Centro de Justicia Penal de Rosario, en la calle Sarmiento al 2850. También “aportar cualquier dato de importancia en las cuentas oficiales de Fiscalía en redes sociales, Facebook como usuario Fiscalía Regional Segunda Circunscripción, Twitter @fiscaliareg2 e Instagram @fiscaliaregional2da”.

Difunden video para capturar a un abusador

En enero de este año, la Justicia de Rosario capturó gracias a la difusión de un video, al hombre que golpeó y abusó de Gimena, una médica de 35 años el 7 de julio del año pasado. El hombre, identificado como C.A., fue apresado a principios de este año gracias a la información que aportaron a la fiscalía de Alejandra Raigal personas anónimas que observaron la filmación e identificaron al agresor, un hombre de 35 años que ocasionalmente cuidaba autos en la zona.

En las imágenes, que fueron difundidas con el consentimiento de la víctima, se podía ver los golpes y la agresión sexual a Gimena, que fue abandonada inconsciente en la puerta de un edificio ubicado en la calle Maipú al 2200, donde alguien la vio y la llevó al hospital, donde los médicos infirieron que tenía un coma alcohólico y la trataron sin perspectiva de género.

“No recuerdo nada de lo que pasó. Recuerdo que me puse la campera para salir del bar y abrí los ojos en el hospital” relató Gimena en una entrevista televisiva. “Estuve internada cuatro días con fractura de tabique nasal que me valió una operación y un cuadro de vértigo que me imposibilitó realizar cualquier actividad física por cuatro meses. Ahora queda lo emocional”, contó. “ Estuve meses de recuperación física, trabajé dos semanas y no soporte más. Mi vida es estar dentro de casa con tratamiento psicológico. No puedo salir ni hacer nada sola”.

