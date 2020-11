“Vos deberías hacerte un piercing en el clítoris”: el aberrante caso de un ecografista detenido por abusar de una paciente en Misiones

El hospital Favaloro en Posadas.

Paula, una estudiante de 26 años, llegó el viernes pasado poco después del mediodía a la Comisaría de la Mujer de Posadas, Misiones. Tímida y con un nerviosismo que se notaba a simple vista le dijo a la agente que la recibió que había sido violada adentro del hospital Rene Favaloro de la ciudad por un ecografista que debía hacerle un estudio. La joven relató con detalles como fue la situación que pasó de un examen normal a un abuso sexual. Así, el profesional fue imputado y detenido, con un expediente a cargo del juez Marcelo Cardoso. Infobae accedió al relato de la víctima.

“Había ido al médico unos días antes y me dijo que me tenía que hacer un estudio de ecodoppler. El lugar más cómodo para hacerlo era en el Favaloro. Llegue a las 10.30 de la mañana y me mandaron a la parte de ecografías. Ahí me recibió el médico que me hizo pasar y fue cuando empezó toda esta locura. Fue realmente espantoso”, comenzó explicando Paula, que no es su verdadero nombre, sino uno ficticio empleado en esta nota para proteger su identidad.

La joven relató ante las oficiales que la escuchaban los extraños e indebidos procedimientos del ecografista. "Era la primera vez que me hacía este examen, no sabía cómo era. Lo primero que me dice es que me acuesta en la camilla. Yo le di la orden médica donde especificaba el estudio para que lo mirara y después de darle una revisada me dijo que me levante la remera y me saque el pantalón. Lo hice. Ahí es cuando comenzó a tocarme”, declaró.

Mientras la víctima hacía su relato, las oficiales le consultaban si había alguien más o si existía algún testigo pero Paula les aclaro, como era de suponer, que estaban ellos solos. También le pidieron una descripción fiscal del hombre identificado con las iniciales C.A.F. Dijo que media 1.70 y que era de contextura delgada, tez blanca.

“El médico empezó a tocarme primero las piernas como si fuera un masaje. Después subió con las manos y me manoseó la pelvis. Me repetía que era lo normal. En todo momento lo hacía. Hasta que metió su mano entre mis piernas ”, contó la víctima que permanentemente se la veía avergonzada de la situación a la que había sido expuesta.

“Todo esto lo hizo rápidamente. También me puso un dedo en el clítoris y empezó a moverlo, jugando con su dedo. Fue cuestión de segundos. Empezó a sacarme charla al mismo tiempo y me dijo: ‘Vos deberías hacerte un piercing en el clítoris’. Me decía que eso me Iba a ayudar a estimularme cuando tenga relaciones sexuales. También me hizo mención a que tenía hecha la depilación definitiva porque tenía poco pelo ahí abajo. Hasta que finalmente le saque la mano y me paré de la camilla”, resaltó Paula.

Finalmente, la víctima aseguró: “Cuando terminó de tocarme me dijo que no iba a poder hacerme el estudio porque en ese hospital no contaban con la máquina para hacerme el ecodoppler”.

Para la Justicia, el ecografista sabía desde un primer momento que no iba a poder realizar el examen médico pero igual abusó de la víctima sabiendo que era la primera vez que se hacía un examen de este tipo y que desconocía el procedimiento. “El relato de la mujer es sumamente verosímil y contundente. Por eso ordenamos la detención. En los próximos días se va a ordenar una pericia psicológica a ambos que va a servir como prueba. También estamos buscando otras posibles víctimas que haya sido atacadas por el hombre”, explican fuentes del caso a Infobae.

El Hospital Madariaga, donde un médico fue también acusado.

“Te estoy buscando verruguitas”

El caso de Paula no es el único que se dio en los últimos días y que tiene como supuesto victimario a un profesional de la salud. Tal como reveló Infobae, un médico ginecólogo identificado como L.R.D fue imputado y detenido hace dos semanas por abuso sexual con acceso carnal luego de que una paciente lo denunciara en la Justicia, con otro discurso denigrante para lograr su cometido.

La víctima declaró: “Lo primero que hace es preguntarme ‘¿Tu marido es morocho o rubio?'. Le respondí que era morocho. Entonces me dijo: ´Esto no te va a doler porque es más chico que un pene’. Me mete dos dedos en la vagina y me dice: ´Tenés como verruguitas´ y sigue metiendo sus dedos cada vez más adentro hasta que le digo que me duele”.

Luego de varios pedidos de excarcelación, la Justicia decidió liberarlo. Pero antes de eso se comprobó que el médico tenía un antecedente. En el 2018 una mujer embarazada denunció que también había sido manoseada y violada por L.R.D. En ese momento la Justicia no hizo nada y recién ahora desempolvaron el expediente para investigarlo.

Cuando fue llamado a declaración indagatoria por el último caso, el médico negó todas las acusaciones. Le dijo al juez que había seguido los procedimientos normales de su labor.

Volviendo al caso de abuso sexual de Paula, el ecografista prefirió hacer silencio ante la posibilidad de defenderse en su indagatoria. Por consejo de su abogado prefirió negarse a declarar.

Sin embargo, según estiman fuentes judiciales, será liberado en las próximas horas porque pudo acreditar un domicilio y porque la Justicia considera que no hay peligro de fuga.

Todavía no queda en claro si a ambos especialistas se les retirará las licencias y será expulsados de los lugares donde trabajan. Por lo pronto seguirán investigados y podrían recibir penas de hasta 6 años de prisión.

