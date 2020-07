El presunto pedófilo mantuvo al menos dos encuentros con la trabajadora sexual a la que conocía previamente por la iglesia. La mujer habló con este medio. “La segunda vez que lo vi me dijo que lo abusaron cuando tenía ocho años y que él abuso de un familiar. Después abrió su notebook y me mostró a una criatura siendo penetrada. Quedé impactada. Lo único que sabía era lo que me había contado y mostrado. No tenía una prueba para denunciarlo” , contó, bajo pedido de que su identidad sea reservada.