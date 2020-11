Un joven tomó de rehén a su ex pareja y la amenazó con un machete

El período de Marcos Juan Veliz tras las rejas fue fugaz: solo estuvo un día en un calabozo de la Comisaría Quinta de Florencio Varela. El joven de 21 años fue detenido tras protagonizar una violenta escena en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Florencio Varela. El lunes pasado tomó de rehén a su ex pareja, Yamila Aguirre (29), y la amenazó con un machete. La tensión se extendió durante varios minutos hasta que finalmente fue reducido por efectivos policiales.

Veliz tuvo ayer su audiencia indagatoria, bajo la acusación del delito de privación ilegal de la libertad. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, se negó a declarar ante la fiscal Mariana Dongiovanni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 2 de Florencio Varela. Tras ello, la fiscal pidió su detención preventiva.

Sin embargo, después de la audiencia llegaron las buenas noticias para Veliz: el juez Julián Busteros, del Juzgado de Garantías Nº 5 de Quilmes, entendió que lo sucedido se configura solo en el marco del delito de amenazas y por lo tanto ordenó su liberación. Además, el magistrado dictó una restricción de acercamiento, una medida solicitada por Dongiovanni ante la inminente excarcelación. Así, Veliz recuperó la libertad a menos de 24 horas del episodio y espera que su caso avance en la Justicia.

Veliz al momento de ser trasladado a la Comisaría Quinta de Florencio Varela

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes en el playón de una estación de servicio YPF ubicada en la avenida Eva Perón y calle 1404 de Florencio Varela. Oficiales de la Policía Bonaerense se acercaron hasta allí después de una llamada al 911 que alertaba una toma de rehenes.

Al llegar, los agentes se encontraron en el lugar a Veliz parado delante de la puerta del negocio, sujetando a Aguirre con un bazo y contra su cuerpo, mientras que en la otra mano sostenía un machete con mango de plástico negro y una hoja de aproximadamente 50 centímetros de largo.

El arma blanca que utilizó el acusado

De acuerdo al relato de testigos, el joven lucía nervioso y no obedecía a las órdenes de los efectivos para que depusiera su actitud. Esto se pudo verificar a partir de videos que grabaron quienes presenciaron la tensa situación. En esas imágenes que se viralizaron en las redes sociales también se la escucha a Aguirre pedirle a Veliz que baje el arma blanca. “¡No, tiro en la cabeza no! Tirala (el arma), tirala porque no quiero que te hagan nada”, le suplicaba ella a gritos.

Luego de un largo rato de diálogo, finalmente los policías consiguieron aproximarse a Veliz, hasta que en un momento se distrajo y aprovecharon para abalanzarse, liberar a la mujer, quitarle el arma y reducirlo.

