Rodríguez Larreta: “Voy a ser el candidato de todos, hay que frenar a la extrema derecha en Buenos Aires”

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El legislador Horacio Rodríguez Larreta ratificó su intención de volver a postularse como jefe de Gobierno porteño en las elecciones de 2027, y se mostró como alguien dispuesto a realizar acuerdos con todos los sectores que busquen “frenar a la extrema derecha”.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, Larreta volvió a cuestionar la alianza política del PRO con el gobierno de Javier Milei, y planteó como modelo a seguir “el ejemplo de Brasil”, que consagró a Luiz Inácio Lula da Silva para un cuarto mandato presidencial.

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“Para defender la democracia, Lula hizo algo que yo creo que la Argentina necesita y que es hacer un acuerdo muy amplio. Eligió de vicepresidente a alguien como (Geraldo) Alckmin, que claramente viene de un sector ideológico diferente”, señaló, y deslizó que le genera “vergüenza ajena” que el presidente Milei no reconozca las elecciones en el país vecino. “Este tipo de cosas también importan. Ir a un país donde vos ves que el presidente del país en el que querés invertir es violentamente agresivo con tu presidente, la pensás dos veces”, remarcó.

En ese marco, el legislador porteño del bloque Confianza y Desarrollo no descartó sellar un acuerdo electoral con el peronismo, y remarcó que “voy a ser el candidato de todos” que “coincidan con esta visión” de “frenar a la extrema derecha en la Ciudad”. “No podemos tener un jefe de Gobierno que el día de mañana concrete lo del muro” en la General Paz, expresó, en clara referencia a la gestión de Jorge Macri.

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Según su postura, Jorge Macri “está haciendo todos los deberes para ser candidato de La Libertad Avanza” para su posible reelección en 2027, y lo definió como “una pobre copia de Milei”, que expresa una postura de “extrema derecha”. “Alguien que propone sacar a la gente de las villas con una topadora, alguien que dice que hay que poner un muro en la General Paz para que no entren los indeseables de la provincia. ¿Cómo lo llamarías?”, dijo sobre el actual alcalde capitalino. “Yo no creo en los extremos”, sostuvo en Infobae al Mediodía.

A nivel nacional, Rodríguez Larreta expresó que “nunca voy a estar apoyando un gobierno que hace de la violencia su forma de gobernar”. Además, rechazó las políticas que afectan a los recursos destinados a personas con discapacidad, universidades nacionales y a los ingresos de los trabajadores. “Es un gobierno que hace de la crueldad una bandera, que parece que disfruta cuando cierra una empresa. Eso es ser inhumano”, afirmó.

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En ese marco, diferenció las políticas de orden público de las acciones que consideró violentas contra vendedores ambulantes o vecinos de barrios populares. “Una cosa es orden, otra cosa es violencia”, expresó. Y reivindicó la política de integración de los barrios populares que, pese a las críticas recientes, no le impidieron al partido amarillo y a su candidatura se imponga con el 56% de los votos en elecciones pasadas. “El PRO gobierna hace muchos años y nunca pusimos un muro. No solo no entramos con la topadora en las villas, sino que hicimos todo un trabajo de integración”, remarcó, al mencionar el barrio Fraga en la zona residencial de Chacarita. “Mejoró las condiciones para la gente que vive en el barrio y para todo el alrededor también”, sostuvo.

Horacio Rodríguez Larreta ratificó su postulación a jefe de Gobierno porteño para las elecciones de 2027.

La ruptura con el PRO y la nueva etapa

Al referirse a dirigentes del PRO que se incorporaron al Gobierno, Larreta nombró a Diego Santilli, Pablo Quirno, Luis “Toto” Caputo y Juan Bautista Mahiques como algunos de los principales ejemplos. “Ellos tomaron un camino diferente al que yo creo, tienen el derecho de hacerlo”, afirmó, pero advirtió: “El primer día dije: ‘No hay que entregar el PRO a Milei’”.

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En particular, apuntó contra el presidente partidario Mauricio Macri, que ha calificó “sus posiciones cuanto menos erráticas”. “A veces sí, a veces no, que se pelean, que no se pelean. Yya no sé ni dónde están parados”, describió. “En las últimas elecciones, el PRO fue a la cola en las listas, con lo cual sí se le entregó” el partido, planteó.

Por lo tanto, para Larreta queda como alternativa construir otro tipo de fuerza política. Y aclaró que no excluirá a posibles aliados por su pertenencia política u origen partidario. “Voy a hacer los acuerdos que haya que hacer con los que piensan como yo”, aseguró. “Yo no creo en el frente anti. Yo soy anti el anti”, dijo, al evaluar la posibilidad de crear un frente opositor amplio contra Milei, como propuso el diputado Martín Lousteau.

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Sin embargo, Rodríguez Larreta afirmó que no observa todavía una alternativa consolidada para competir con el oficialismo. “Me gustaría que haya una propuesta desarrollista que nos diga cómo vamos a generar trabajo en la Argentina, cómo vamos a exportar más con valor agregado, lo cual genere mejores sueldos”, expresó.

El legislador tomó como referencia la coalición de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil para plantear acuerdos en Argentina.

Las propuestas de su campaña electoral

El legislador adelantó que su plataforma para la Ciudad incluirá obras de infraestructura, movilidad, tecnología, educación, limpieza y recuperación del espacio público. “Hay que hacer obras transformadoras como levantar el tren Sarmiento para sacar todas las barreras que parten la ciudad en dos”, enumeró.

Además de utilizar las vías ferroviarias para mejorar los traslados dentro de la Ciudad, también propuso recuperar el espacio público y modernizar sistemas tecnológicos. “Hay que volver a poner tecnología en la ciudad, como hicimos con el Boti hace 8 años, que hoy quedó en la prehistoria”, ilustró.

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