El casting del alumno que apuñaló a su profesora para entrar a Bailando por un Sueño y sus insólitos mensajes contra la violencia de género

"Comienza el sueño": Villarreal en "Este Es El Show", marzo de 2015.

En marzo de 2015, Sebastián Villarreal se filmó a sí mismo en el televisor para compartirlo en sus redes. Había llegado al viejo edificio de Ideas del Sur en la calle Olleros para participar de un casting de bailarines de ShowMatch, para ingresar a una nueva temporada de “Bailando por un Sueño”. Fue, básicamente, su día. Se tomó fotos con Marcelo Iripino, como Mora Godoy y Jorge Lafauci. Incluso fotografió a Eugenio Veppo, movilero en aquel entonces, años antes de ser encarcelado con prisión preventiva por matar a una agente de tránsito con su auto, mientras entrevistaba a Lafauci. Sebastián mismo fue entrevistado por Paula Chávez desde el estudio de “Este es el Show".

Allí, Villarreal, de 25 años en ese entonces, árbitro de fútbol recibido, oriundo de Villa Argüello en Berisso, donde vivía con su abuela, habló de “poder estar en el Bailando”.

“Comenzó el sueño”, decía el zócalo bajo su imagen.

Ayer por la tarde en Belgrano, más de cinco años después, Villarreal fue detenido por intentar matar a puñaladas a Julieta Antón, su profesora de danza, ex ShowMatch también. Un policía porteño tuvo que dispararle en una pierna para frenarlo. Hoy, su situación se agrava mientras espera detenido e internado con custodia policial en el hospital Tornú a ser evaluado por psiquiatras que determinarán si es inimputable o no: el fiscal Miguel Kessler decidió que sea acusado de tentativa de femicidio reiterada, al haber herido también a otra docente.

Así, la causa podrá cambiar de fuero por cuestiones de competencia. Quedan otras contradicciones en su vida.

La foto que Villarreal le tomó a Eugenio Veppo en Ideas del Sur.

Villarreal junto a Marcelo Iripino.

En redes, Villarreal se mostraba en contra del aborto legal y a favor de los derecho de los animales, a pesar de postear fotos de asados con chinchulines. Paradójicamente, publicaba mensajes contra la violencia de género y las agresiones de hombres contra mujeres. “Esta sociedad machista, pobre mujer. Hay que cambiar la mentalidad”, clamaba el joven.

Una de las publicaciones más llamativas en Facebook, donde enfrentó críticas de profesores de danza que aseguraban que ni siquiera podía ejecutar un paso, data del 30 de junio de 2018. En el post dice sentirse “cabreado” y hace mención a un caso de violencia de género.

A la luz de lo que ocurrió ayer en el estudio de danza de la calle Lacroze, sus palabras cobran un sentido cínico: “Pobre mujer. No solo le hizo violencia física sino psicológica. Estas basuras llamadas hombres les hacen pensar así a las mujeres. Sigan denunciando, no creas en lo que dicen los hombres porque el que hace una vez lo hace mil veces más y no piensan en la familia. Son las personas que nos traen al mundo. 100% a favor de ustedes, no dejen que las maltraten físicamente, verbalmente ni mentalmente. Hoy tienen alguien que las va defender. Sé que no es fácil pero crean en su gente y denuncien. Me da vergüenza cuando veo estas cosas, qué HDMP esta clase de hombres”.

Entre los distintos mensajes en redes sociales, Villarreal iba relatando casi día a día los por menores de su carrera como árbitro de liga amateur y como aspirante bailarín “Uno peleó mucho por esto y hoy puedo decir que maduré y por eso me tocó esta oportunidad. La hinchada no me puteó en todo el partido. Estoy feliz”, afirmó.





También en el año 2018, el ahora detenido había sido operado por un problema de visión en el ojo izquierdo. Luego de la operación, ya en su casa con su hermano y su abuela realizó una transmisión en vivo donde se escucha su voz: “Ahora hay que esperar a que mañana me saquen la venda y así poder volver a dirigir y a bailar”.

Se desconoce por lo pronto si Villarreal tiene una patología psiqiuiátrica de base, algo que deberán determinar especialistas o cotejar mediante una historia clínica.

Sebastián Villareal tras ser operado de un ojo.

Seguí leyendo:

Ataques de ira y fotos con famosos: la vida desconocida de Sebastián Villarreal, el alumno de danza que apuñaló a su profesora

“Sebas, el celu en clase no”: la historia de obsesión detrás del ataque a la ex bailarina de Tinelli

Video: el ataque a las dos profesoras de danzas desde el interior de la escuela