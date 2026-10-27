Gobierno de Honduras revisa pagos atrasados a médicos interinos

El representante del gremio médico, Héctor Carranza, expresó la expectativa del sector de resolver los compromisos salariales pendientes.

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La revisión de los pagos pendientes a médicos interinos del sistema público de salud avanza y continúa este martes con el análisis de nuevos expedientes por parte de una mesa técnica conformada por funcionarios del Gobierno y representantes del Colegio Médico de Honduras (CMH). El proceso busca establecer la situación salarial de los profesionales y precisar cuáles son los compromisos que todavía deben cumplirse.

De acuerdo con el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, de los expedientes examinados, 83 corresponden a médicos que han recibido pagos parciales, mientras que otros 23 tienen sus remuneraciones al día hasta octubre.

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Los datos reflejan que la mayor parte de los casos revisados todavía requiere seguimiento para determinar si existen montos pendientes de pago.

Sin embargo, la información divulgada no especifica el valor total de la deuda acumulada, el monto individual que se adeuda a cada profesional ni el plazo previsto para completar las transferencias.

La mesa técnica tiene previsto continuar sus labores este martes a partir de las 8:00. Durante esa jornada, los participantes revisarán los expedientes restantes y analizarán las medidas necesarias para avanzar en la regularización de los pagos.

El examen de los expedientes constituye una etapa para identificar la situación particular de los médicos interinos y determinar las obligaciones salariales que deben atender las instituciones correspondientes.

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Hasta el momento, las autoridades no han divulgado un desglose financiero de los expedientes revisados ni una fecha definitiva para concluir todos los pagos. El resultado de las próximas reuniones será relevante para determinar si el proceso permitirá establecer un calendario concreto de cumplimiento.

Disponibilidad de recursos

En la reunión también participaron el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, y el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.

El titular de Finanzas aseguró que el Gobierno cuenta con recursos presupuestarios para atender las obligaciones salariales de los médicos incluidos en el proceso de revisión.

“Se garantiza el pago a todos los médicos que estén pasando por este proceso”, afirmó Hernández Hércules, al señalar que las autoridades continuarán acompañando las gestiones hasta resolver los casos correspondientes.

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La declaración establece el compromiso expresado por el Gobierno frente a las reclamaciones del personal médico. Sin embargo, la disponibilidad presupuestaria y la ejecución efectiva de los pagos. El seguimiento de esos indicadores permitirá evaluar el cumplimiento de los compromisos anunciados y ofrecer información más precisa a los profesionales afectados.

Por parte del gremio médico, Héctor Carranza agradeció la disposición del Gobierno para abordar la situación y manifestó su expectativa de que las reuniones contribuyan a resolver los compromisos salariales pendientes.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, garantizó la existencia de recursos presupuestarios para cubrir las obligaciones pendientes con los médicos.

Colegio Médico en espera

La participación del CMH en la mesa técnica busca mantener la interlocución entre los profesionales y las autoridades responsables de atender las reclamaciones. La continuidad de estas conversaciones será importante para revisar las diferencias que puedan existir entre los registros administrativos y los pagos efectivamente recibidos por cada médico.

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Carranza también vinculó la solución de los compromisos salariales con la continuidad de los servicios médicos en los hospitales del país. El planteamiento sitúa la discusión no solo en el cumplimiento de las obligaciones laborales, sino también en la necesidad de mantener condiciones que permitan al personal sanitario desarrollar sus funciones.

La revisión continuará este martes a partir de las 8:00, con la participación de los representantes gubernamentales y del Colegio Médico. La meta inmediata será examinar los expedientes que todavía no han sido analizados y establecer las acciones correspondientes para completar los pagos.

El Colegio Médico vincula la resolución de las deudas con la continuidad hospitalaria.

También será relevante conocer si los casos corresponden a salarios de uno o varios meses, si existen diferencias derivadas de trámites administrativos y qué mecanismos se utilizarán para verificar que cada profesional reciba las cantidades que le corresponden.

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Por ahora, el saldo presentado por las autoridades se limita a los 106 expedientes examinados durante la jornada del lunes y a la distribución de los casos entre pagos al día y pagos parciales.

La continuidad de la mesa técnica permitirá conocer si esa revisión se traduce en desembolsos concretos y en una solución para los médicos que todavía esperan completar sus remuneraciones.