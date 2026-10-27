La empresa de IA creadora de Claude definió su salida a cotización en Wall Street y espera marcar un hito histórico

Anthropic saldrá a ofrecer acciones al mercado para pujar por el liderazgo del universo IA.

Guardar

Anthropic presentó su documentación oficial ante la SEC (sigla en inglés de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) para confirmar su salida a bolsa. La compañía responsable de Claude multiplicó por 14 sus ingresos durante el primer semestre de 2026, hasta los 16.300 millones de dólares, aunque declaró unas pérdidas netas de 80.700 millones que esconden un matiz contable relevante.

La empresa, fundada en 2021 por antiguos trabajadores de OpenAI, hizo pública su declaración de registro tras el borrador confidencial que presentó el pasado 1 de junio. Aquel primer documento no era accesible para el público, pero el formulario S-1 que acaba de registrar sí permite conocer su situación financiera, los riesgos que reconoce y los planes para atraer a los eventuales inversores.

PUBLICIDAD

La compañía busca debutar en Wall Street con una valoración de al menos 2 billones de dólares, una cifra que superaría a los 1,77 billones de dólares alcanzados en su OPI por SpaceX y que convertiría el salto al parqué de la empresa responsable de Claude y Mythos en la mayor oferta pública inicial de la historia.

La “startup” estadounidense de IA, presentó el prospecto de su oferta pública inicial para su inminente salida a cotización en Wall Street

En su folleto S-1, Anthropic detalló que obtuvo unas pérdidas netas de USD 80.748 millones en el primer semestre de 2026, frente a las pérdidas registradas en el pasado ejercicio de 12.969 millones de dólares. Los número rojos de los primeros seis meses de 2026 prácticamente duplican los USD 41.965 millones de saldo negativo registrado en todo el año 2025.

PUBLICIDAD

No obstante, la multiplicación de sus pérdidas también estuvo acompañada de una senda similar en cuanto a sus ingresos, ya que la startup de IA generó USD 16.286 millones de facturación hasta junio, 14 veces más que en el mismo periodo de 2025 y hasta 3,5 veces más que en el conjunto del año.

Por su parte, los costes operativos en el primer semestre superaron a los ingresos, con un total de USD 16.979 millones, entre los que cabe destacar el gasto en computación en infraestructura, que alcanzó los USD 8.945 millones, más de la mitad de la partida de gastos.

PUBLICIDAD

Las acciones de Anthropic cotizarán en el Nasdaq bajo la designación ANT, aunque todavía no se reveló el día de su debut

Las cuentas de Anthropic hasta junio incluyen un partida de variación en instrumentos de financiación híbridos que supone un impacto negativo de USD 72.388 millones y que, junto con la categoría de otros gastos, con USD 8.757 millones, lastran el beneficio neto.

Igualmente, la compañía señaló que tiene en nómina a 5.300 empleados a fecha de 30 de septiembre de 2026, mientras que a finales de 2024 esta cifra era de 940. “Desde 2021, hemos experimentado un rápido crecimiento en nuestra plantilla de empleados, número de clientes, alcance geográfico y nuestras operaciones, y esperamos que este crecimiento continúe”, afirmó la compañía.

PUBLICIDAD

Una novedosa estructura corporativa

Anthropic sorprendió con la implementación de una estructura corporativa que difiere de la mayoría empresas cotizadas a través de la creación de un fideicomiso para sus fundadores, que contará con el 50,1% de los votos, y otro bajo el nombre de Fondo de Beneficio Público, ya anunciado previamente por Anthropic para las inversiones sin fines de lucro, que contará con un fuerte poder a la hora de nombrar miembros en el consejo de administración.

De hecho, la firma liderada por Dario Amodei informó que cuenta con una estructura de capital y de gobierno corporativo “innovadora, sin precedentes directos entre las empresas que cotizan en Bolsa”.

PUBLICIDAD

“Es probable que nuestra estructura de gobierno tenga el efecto de limitar la posibilidad de que se presenten propuestas de fusión no solicitadas, ofertas públicas de adquisición no solicitadas o disputas por delegación de voto destinadas a la destitución de consejeros. En consecuencia, nuestra estructura de gobierno podría dificultar la sustitución de nuestros consejeros y directivos”, reza el folleto.

La firma liderada por Dario Amodei (foto) apuesta a una estructura de mando “innovadora y sin precedentes" en Wall Street.

De esta manera, Antrophic presentará hasta cinco clases de acciones. Las acciones de clase A serán las negociadas y vendidas en la OPI y contarán con un voto por cada título, al igual que otras empresas. Por otro lado, reservan acciones de clase N a socios estratégicos.

PUBLICIDAD

Lo novedoso resulta de sus acciones de Clase T, pertenecientes al fideicomiso del Fondo de Beneficio Público, que podrán elegir y cesar a los consejeros también de clase T, que “constituirán la mayoría de los miembros autorizados de nuestro consejo de administración”.

De su lado, el fideicomiso de los fundadores contará con las títulos de Clase F y el 50,1% de los derechos de voto, mientras que las acciones de Clase E se reservarán a los empleados, aunque solo contarán con voz en asuntos muy concretos.

Precisamente, los que forman parte del grupo fundador son: Dario y Daniela Amodei, consejero delegado y presidenta, respectivamente; Tom Brown, director de informática; Jack Clark, director de Anthropic Institute; Jared Kaplan, director científico; Sam McCandish, arquitecto jefe, y Christopher Olah, jefe de los esfuerzos de investigación sobre interpretabilidad.

PUBLICIDAD