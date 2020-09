Los videos que muestran al ladrón que mató a una jubilada, la prendió fuego y se sacó una selfie con la plata robada

"Tiri" Galeano, el acusado.

“¿Y el arma que llevas ahí?" , le dijo un vecino al joven que apareció en la mañana del 20 de agosto en la puerta de la casa de Rosario “Charo” Goméz, una jubilada de 80 años en José C. Paz. “Vengo a cuidar a la abuela”, le contestó Brandon “Tiri” Galeano sin dudarlo.

Además del arma, llevaba un bidón de nafta. Hoy, el joven está preso, acusado de haber matado a la jubilada de un tiro en la cabeza y haber prendido fuego su casa para borrar cualquier rastro.

Tan cuidadosa era “Charo” que no abría la puerta de su casa a ningún desconocido, dicen quienes la conocieron. A Brandon, incluso, la jubilada lo llamaba “sobrino" porque era el nieto de uno de sus primos y lo había empleado para que hiciera arreglos de pintura. Cuando esa mañana, el joven tocó el timbre, la anciana no abrió. Y por eso el asesino le pidió ayuda a un vecino, que se encargaba de cuidar a “Charo”, que le avisara que ya había llegado, que le abriera.

“Buen día, Charo, acá está tu sobrino", le dijo Ricardo cuando la mujer atendió. “¡Qué bueno! Así lo mando a comprar el pan”, fue la respuesta. Lo que "Charo” no imaginaba es que sellaba su destino: apenas el “sobrino” entró a la casa, le disparó en la cabeza, robó el dinero que encontró y usó el bidón de nafta que llevaba para incendiar la casa. Luego, se le ocurrió festejar su crimen con una selfie en redes sociales para mostrar, supuestamente, la plata que había robado.

Ayer domingo, al cumplirse un mes del homicidio, los familiares y amigos de “Charo” marcharon por José C Paz para pedir justicia, pero también para lanzar una advertencia: aseguran que hay cómplices que ayudaron a Galeano a poder llevar adelante el crimen y luego escapar.

La cámara de seguridad que muestra al sospechoso.

Los familiares caminaron por las calles del barrio San Gabriel, donde también vive la familia del homicida. “Este asesino la mató con un balazo en al cabeza y la prendió fuego. Necesitamos justicia. Queremos que la justicia llegue a los cómplices porque no actuó solo. Son asesinos, se tienen que ir de este barrio. Hoy le tocó a mi mamá. Pero mañana le va a tocar a cualquiera de ustedes”, dijo Mario Ávila, hijo de la víctima, desde un megáfono.

Pero al cerrar la movilización, Ávila fue más allá. Afirmó saber quiénes supuestamente son los que ayudaron a Galeano en el crimen. “Están amenazando a los testigos", dijo a Infobae. Entre esos testigos, están el vecino que vio a Brandon entrar con el arma y el que le avisó a la víctima que abriera la puerta.

Marcha en José C Paz por la jubilada asesinada

"Nos presentamos como querellantes, no queremos venganza por mano propia, queremos que se pudran en la cárcel. No solo Brandon, todos los que participaron”, dijo. Una vez más, gritando para que todos pudieran oírlo, agregó: “Los tenemos a todos escrachados. Le pedimos a los vecinos que colaboren”.

“Mi mamá con 80 años no le hacia mal a nadie. No vamos a parar hasta que paguen todos los que tienen que pagar. No tenemos miedo. A mi no me van a amenazar. Con la justicia, con la verdad, los voy a perseguir. Se dónde están viviendo. Pronto la Justicia les va a golpear a la puerta. Así que tienen que pagar lo que le hicieron a la pobre vieja”, añadió.

En la movilización, su hermana le agradeció a los vecinos por haberlos acompañado pidiendo justicia. “Gracias a los vecinos hoy Brandon está detenido, pero faltan personas que colaboraron con él. Mi mamá va a tener justicia. De la divina y de la ley”, afirmó.

Brandon Galeano, en otra foto de redes sociales.

La causa está en manos de la fiscal Lorena Carpovich, a cargo de la UFI N° 21 descentralizada en Malvinas Argentinas, departamento judicial de San Martín. Según indicaron a Infobae fuentes del caso, Carpovich entiende que el crimen ya está esclarecido. Se espera que en los próximos días se dicte la prisión preventiva del acusado para ya avanzar hacia el juicio oral.

Sin embargo, los familiares de la anciana buscan más pruebas y se convirtieron en querellantes para demostrar que el joven no actuó solo. Aseguran que fue un homicidio premeditado y que una sola persona no pudo hacerlo.

"Charo", la víctima.

Las pruebas contra el acusado son claras para la Justicia. Las declaraciones de los vecinos lo ubicaron desde el primer momento en la escena del crimen. Pero además las imágenes de las cámaras de seguridad, publicadas aquí por Infobae, demuestran al joven llegando a la vivienda de la anciana aquella mañana del 20 de agosto.

Poco después, un llamado al 911 alertó sobre un incendio en la vivienda. Cuando los bomberos sofocaron el fuego, encontraron el cadáver de la mujer. La autopsia determinó que antes de ser alcanzada por el fuego había sido baleada en la cabeza.

“Me mandé la cagada del año”, le dijo a su madre. Antes, se había sacado fotos con la plata que había robado y había subido las fotos a Facebook. La Policía Bonaerense fue a buscarlo a la casa de su abuela.

Seguí leyendo:

Horror en José C. Paz: le disparó en la cabeza a una mujer de 80 años, le robó y después prendió fuego la casa con ella adentro