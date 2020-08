Horror en José C. Paz: le disparó en la cabeza a una mujer de 80 años, le robó y después prendió fuego la casa con ella adentro

Brandon Galeano alias “titi”, de 22 años

La autopsia realizada a la jubilada Rosario “Charo” Gómez, de 80 años, reveló que Brandon Galeano alias “Titi”, de 22 años, la asesinó de un disparo en la cabeza dentro de su casa el jueves pasado. El joven delincuente luego roció el domicilio con nafta y lo prendió fuego con ella adentro para quemar las evidencias .

Galeano se incriminó solo. Pocas horas después del crimen, “Titi” publicó una selfie contando el fajo de billetes robado en Facebook y levantó las sospechas de su madre que lo terminó entregando a la policía. “Me mandé la cagada del año”, confesó.

De acuerdo al resultado preliminar de la autopsia se determinó que la jubilada falleció por el disparo en la cabeza y no por las quemaduras que sufrió por el incendio, como se creyó en un primer momento . También, un grupo de peritos el sábado por la noche volvió a la casa de la anciana y encontró un plomo de bala introducido en un colchón de dos plazas parcialmente quemado. Se cree que sería con el que la mató.

El domingo por la tarde, Galeano se negó a declarar frente a la fiscal Lorena Carpovich, a cargo de la UFI 21 descentralizada en Malvinas Argentinas. En tanto, la funcionaria judicial espera el resultado de los peritajes de los bomberos con el fin de establecer si empleó algún acelerante para el fuego.

El crimen ocurrió el jueves cerca de las 11:30 en una casa ubicada en la calle Luis Domínguez al 4200 en el barrio San Gabriel de la localidad bonaerense de José C. Paz. “Titi” Galeano realizaba trabajos de pintura en el barrio y era pariente de “Charo” Gómez, que lo llamaba “sobrino”, ya que era nieto de uno de sus primos hermanos.

Ese día, un vecino lo vio llegar a la casa con un bidón de nafta. Al rato, personal de Bomberos arribó al lugar para apagar el fuego que se había iniciado en dos habitaciones. En ese momento se halló a la víctima con varias quemaduras en el cuerpo. Los familiares de “Charo” aseguraron que habían visto al joven con el bidón de nafta y ese detalle los convenció de que el acusado “tenía todo premeditado”.

“Fue esta persona que primero la mató a golpes y después la prendió fuego, mi mamá trató de defenderse”, dijo Dardo Ávila, uno de los hijos de la jubilada antes de conocer el resultado de la autopsia. Además, aseguró que su madre tenía “el 80 por ciento del cuerpo quemado” y que “ todo fue por robarle la jubilación que había cobrado un día antes”.

“Después, en Facebook se sacó fotos con todos los billetes que le robó a mi mamá. Es una locura todo esto, yo no lo puedo creer”, sentenció el hombre.

Juana, otra de las hijas de Gómez reveló un detalle que hace el caso aún más escabroso. Tras robar el dinero e incendiar el lugar, Galeano se llevó el pan que la jubilada le había comprado para el desayuno mientras hacía los trabajos de pintura en la casa.

“Cuando salí corriendo, el delincuente estaba en la esquina. Se llevó hasta el pan que mi mamá le había comprado para que desayune”, denunció la mujer.

“Yo estuve cuando retiraron el cuerpo y había un charco de sangre”, dijo a Télam Mario Ávila, uno de los hijos de la víctima.

También contó que su madre había cobrado “la jubilación mínima” y agregó: “Nosotros no podemos caer en que esto le haya sucedido a mi mamá. Ella era muy reservada, no admitía a nadie en su casa. Le franqueó la puerta a este pibe y lamentablemente pasó lo que pasó. La pobre vieja no merecía haber terminado así”. Y dijo que para él fue un hecho “premeditado”, dado que el joven llevó el bidón de nafta. Mario cree que lo más probable es que Galeano haya cometido el crimen porque su madre “no se iba a dejar robar así nomás”.

