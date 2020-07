En ese mismo instante, intervino un policía que estaba de servicio en el lugar, lo palpó de armas y al ver que no llevaba ninguna, lo demoró y dio aviso a la Comisaría Cuarta. Sin embargo, como Heredia seguía exaltado y se golpeaba la cabeza contra la pared el oficial le colocó las esposas y lo apartó del público presente. “Que a mí me pase cualquier cosa, pero que a ella no le pase nada”, le dijo al policía, según consta en el expediente judicial al que tuvo acceso Infobae.