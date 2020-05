Sus alumnas también la motivan para que vuelva a dar clases virtuales, como muchos profesores de actividad física a lo largo del país, pero todavía no tiene las fuerzas suficientes para retomar sus actividades. ”Es durísimo. No tengo ánimo, siento vergüenza, no quiero que me vean. Además, no tengo más mi celular porque tuve que dejarlo en el juzgado para que le hagan las pericias correspondientes. Estoy usando un viejo teléfono mío y encima no funciona bien. Me están ayudando mis viejos y los padres de mis hijos con la cuota alimentaria. Vivo de mis ahorros”, contó con preocupación.