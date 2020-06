“No me estoy justificando por las cosas que están por circular en mi contra”, se atajó ante la viralización de nuevos chats con sus fotos. “Pero sí les aseguro que ya ni me importa afrontar las consecuencias. No sé lo que es tener novia a los 36 años. Solo 2 veces pude tener relaciones sexuales con una mina de onda, y después no pude lograr más nada”, continuó.