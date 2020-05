Consultado por Infobae, Tatiana aseguró que Gabriela no dice la verdad y que no hará declaraciones hasta que den a conocer las pericias. Al igual que ella, Sosa insiste en que la denuncia contra ellos está llena de mentiras. “Gabriela dice que el video es viejo, pero a mí me consta que ese video se lo envió a Oliveri el 29 de enero de este año. Eso va a quedar acreditado en las pericias. Hay una diferencia entre lo que pasó y lo que se dijo en la denuncia”, advirtió semanas atrás.