“La verdad que antes de que me suceda, no lo pensaba en realidad. Yo pensaba que el peligro estaba en que se encuentre con alguien en la calle. Jamás me imaginé que podían pedirle fotos o videos, no estaba en mi mente. Sentís que no podés hacer nada, que escapa a vos, a que los cuides. No podés mirarles el celular las 24 horas. Genera mucha bronca no haber podido advertir la situación”.