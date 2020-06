El fiscal Castagna entendió que Juárez pudo haber ayudado a la joven y por eso lo imputó. Sin embargo, la visión de Mariana respecto de la responsabilidad del acusado es diferente: “Estoy un poco enojada porque él salió a socorrerme, fue a pedir ayuda. No sé cómo evalúa la Justicia, pero en mi opinión, si no hubiera salido a alertar, nadie hubiese entrado al baño. Y creo que si no pasaba eso, de ahí no salía", sostuvo.