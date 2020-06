“Soy juez, no mediador. Y como juez no puedo aceptar que por acuerdo extrajudicial de partes se me diga lo que puedo o no decir en el marco de una sentencia, dado que resulta inadmisible”, sostuvo el magistrado en su sentencia. Para el juez, la aplicación correcta de la norma debería sostener una pena de entre 8 a 20 años de prisión, es decir, una condena por violación propiamente dicha.