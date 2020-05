Alejo Dasso (66, ex director del Colegio Piñeiro), tío de Florencia y encargado de Hueche Ruca, completa la versión: “Ellos vivían en una villa de Bariloche llamada Virgen Misionera, los echaron por ladrones y vinieron para acá. Primero tomaron ese lugar, arriba en la montaña. Después intrusaron y quemaron la cabaña La Escondida. Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero empezaron a tirar piedras a mi cabaña. Cuando mi hijo los fue a encarar se escondieron en la vegetación. Ya nos habían robado antes, y ahora nuevamente. Entre febrero y marzo vaciaron Hueche Ruca. El 1° de abril, como ya estaba la cuarentena y no podía viajar, mandé a una persona, un ex policía, a buscar las cosas que quedaban. Lo rodearon y le dijeron que si no se iba le quemarían la camioneta. La comisaría no toma las denuncias, te manda al juzgado federal en Bariloche, pero como esta persona era un ex policía se la tomaron”.