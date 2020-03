Uno de los presos, a cara tapada, grabó un manifiesto en video, que luego viralizó por WhatsApp y que ilustra esta nota: “Estamos teniendo inconvenientes sobre la pandemia en la unidad 1, sabiendo que se han tomado medidas por el coronavirus . Estamos de acuerdo pero la autoridad no está cumpliendo con la cuarentena. Se hacen cambios de guardia por semana con 2.150 efectivos y no están tomando precaución con los maestros, enfermos y otros. No están usando guantes ni barbijos ni cumplen con artículos de limpieza. No nos dejan pasar alimentos y la comida de acá es incomible ”, aseguró, con los mismos puntos que enfatizan los presos bonaerenses.