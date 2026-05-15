Crimen y Justicia

Ratificaron la condena a prisión perpetua para el podólogo que envenenó y mató a su pareja en Recoleta para heredar sus bienes

El fallo establece que el condenado actuó con premeditación, usando sustancias tóxicas para causar el deceso mientras la víctima permanecía hospitalizada e indefensa, con el objetivo de acceder a su patrimonio en el exterior

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Podólogo
Ratificaron la condena a prisión perpetua para el podólogo Guillermo Germán Berjeli, quien envenenó y mató a su pareja

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó la prisión perpetua para el podólogo Guillermo Germán Berjeli, declarado culpable de haber asesinado a su esposo en el Sanatorio Anchorena de Recoleta en enero de 2020.

El tribunal, a través de su Sala II, afirmó que la muerte de Roberto Alfonso Aquiles Guzmán Jaque fue resultado de una operación planificada por Berjeli, quien buscaba heredar los bienes del fallecido en Chile. La maniobra, plenamente documentada con pruebas audiovisuales, quedó reflejada en los fundamentos difundidos por la propia Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II.

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El camarista Horacio Días, coincidiendo con el juez Daniel Morín, resaltó que el fallo acredita que Berjeli causó la muerte de Guzmán Jaque aprovechando la situación “de absoluta indefensión”.

La víctima permanecía inconsciente e intubada en la unidad de terapia intensiva. La sentencia sostiene que la manipulación de los sueros hospitalarios fue completamente intencional y quedó corroborada por las grabaciones de las cámaras de seguridad y los informes médicos presentados al tribunal.

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Según la jueza Cinthia Oberlander y sus colegas Adrián Pérez Lance y Juan Manuel Grangeat, Berjeli dispuso la cremación del cuerpo solo dos días después del deceso para evitar la autopsia y ocultar el crimen.

La secuencia del crimen quedó registrada en video y fue clave para la condena

Así Guillermo Germán Berjeli manipuló el suero de Roberto Alfonso Aquiles Guzmán Jaque hasta matarlo
Así Guillermo Germán Berjeli manipuló el suero de Roberto Alfonso Aquiles Guzmán Jaque hasta matarlo

El fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi subrayó durante el juicio la importancia de las imágenes obtenidas en la habitación, donde se puede observar a Berjeli reemplazando los sueros originales por otros que contenían alcoholes tóxicos como metanol y etilenglicol.

Fernández Buzzi remarcó: “No hay ninguna duda de que Berjeli estaba intoxicando a su marido porque quería causarle la muerte. Todo fue buscado, planeado y sabido”.

El fallo detalla que Berjeli sustrajo envases de suero, los rellenó con sustancias tóxicas, los reingresó al sanatorio y los conectó a Guzmán Jaque, quien estaba internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Las manipulaciones, captadas en varias ocasiones entre el 4 y el 11 de enero de 2020, se correlacionaron con el deterioro del estado clínico de la víctima, incluida una acidosis metabólica severa verificada por el tribunal con base en la historia clínica y los informes de los médicos tratantes.

El móvil económico y la imposibilidad legal de heredar en Chile

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Roberto Alfonso Aquiles Guzmán Jaque poseía propiedades y dinero en Chile

El tribunal identificó como móvil la intención de Berjeli de heredar el patrimonio de Guzmán Jaque tras su casamiento en septiembre de 2019. La víctima poseía en Chile un departamento valorado entre USD 150.000 y USD 200.000, fondos de inversión próximos a USD 90.000 y cuentas bancarias en el banco privado chileno Security. Además, existían un seguro de vida de United Airlines y otro de la empresa Metlife, este último efectivamente cobrado por Berjeli por USD 68.750 en abril de 2020.

A pesar de sus gestiones, Berjeli no pudo acceder al total de la herencia ni a las propiedades de Guzmán Jaque porque el matrimonio igualitario no era legalmente reconocido en Chile en ese momento. La investigación penal se inició tras las denuncias del Sanatorio Anchorena y el procedimiento usado por el acusado en la manipulación de los sueros fue descubierto durante el proceso.

En enero de 2020, el podólogo Guillermo Germán Berjeli fue condenado por el homicidio cuádruplemente agravado de su esposo, el ciudadano chileno Roberto Alfonso Aquiles Guzmán Jaque. El tribunal acreditó que Berjeli, tras adulterar y sustituir los sueros médicos por sustancias venenosas en el Sanatorio Anchorena, provocó la muerte de la víctima con el objetivo de acceder a su patrimonio y seguros, constituyendo alevosía y codicia como agravantes.

Los fundamentos probatorios y la respuesta de la defensa

Durante el juicio, la defensa de Berjeli postuló que no existían pruebas concluyentes sobre la responsabilidad del acusado en la muerte, insinuando incluso la posibilidad de una causa infecciosa y sosteniendo que “la sola manipulación espuria de los sueros no implicaba el envenenamiento”. Esta estrategia fue refutada mediante el análisis de grabaciones, la historia clínica y los testimonios de especialistas.

El juez Horacio Días precisó que la investigación judicial estableció una relación directa entre las acciones del acusado, filmadas por las cámaras, y el agravamiento irreversible del estado clínico de Guzmán Jaque, según los informes del cuerpo médico forense y las médicas de terapia intensiva que descartaron infecciones o ingestas voluntarias como causa del deceso.

La secuencia de internación y agravamiento de la víctima

Así manipuló el suero de su esposo, el podólogo asesino
Los movimientos del podólogo analizados por los investigadores

Roberto Alfonso Aquiles Guzmán Jaque fue internado de urgencia dos veces en diciembre de 2019 por acidosis metabólica e insuficiencia renal.

Tras recibir el alta el 14 de diciembre, reingresó al hospital dos días después con síntomas similares. Entre el 22 y el 24 de diciembre mostró mejoría clínica, pero su salud se deterioró luego, requiriendo sedación y entubación.

La política de “visita abierta” del hospital permitió que Berjeli tuviera acceso permanente a la habitación, situación que facilitó la ejecución del crimen.

La conclusión judicial sobre el caso

La resolución de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional destaca que el trabajo del tribunal se apoyó en un análisis crítico y razonado de los elementos probatorios incorporados a la causa, y que cada fase del proceso estuvo respaldada por pruebas objetivas e independientes, como la historia clínica, el informe forense, los registros del sanatorio y las grabaciones de video.

El camarista Horacio Días afirmó: “Berjeli desplegó un comportamiento preordenado y sistemático destinado a provocar su muerte, aprovechando la situación de absoluta indefensión, para actuar sobre seguro y sin riesgo alguno”.

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