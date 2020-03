“Estamos enterados de lo que está viviendo la humanidad, de las medidas que se están tomando a nivel mundial para salvar las vidas. Pero acá todo sigue igual, desde antes de que se pronunciara este virus mortal. Estamos sufriendo un total abandono de persona de los organismos de Derechos Humanos, de la Justicia y del Estado. Un agravamiento de detención, un abuso de poder. No hay medida que se hayan tomado, todo lo han dejado en manos del Servicio Penitenciario de Córdoba, sabiendo que ellos están corriendo el mismo peligro de muerte. No tienen explicaciones para darnos y menos los suministros. No han habido controles médicos”, reprochó un interno, leyendo un mensaje escrito, a cara tapada.