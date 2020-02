“La carne estaba como roja, como prendida fuego", graficó una vecina del lugar. "No pensamos nunca ver lo que estamos viendo ahora, no tenemos luz, no tenemos cámaras” denunció en diálogo con Telenoche Rosario. “Vienen de todos lados a tirar basura, tiran bolsas, perros muertos, es una asquerosidad, es tierra de nadie”, enfatizó.