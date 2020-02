“ Fue un poco utópico, sumado a las fuertes declaraciones que Saín hizo contra policía. Cuando decís que la fuerza policial que tenés que conducir es una basura, los efectivos se repliegan doblemente: no solo se repliega el sector desviado sino el sector que no está contaminado porque no se hizo una diferenciación entre la buena y la mala policía. Tenés que saber que va a haber una repercusión desfavorable”.