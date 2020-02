Durante la entrevista en Crónica y antes del desafortunado chiste , el Ministro opinó sobre como se forman en los barrios las bandas involucradas en el narcomenudeo: “Un soldadito no solo tiene recursos económicos muchísimos más altos que los que podría tener una persona con trabajo precario, sino además tiene prestigio social en ese mundillo”. . En ese sentido, el ministro dijo que “hay que dar vuelta socialmente esos barrios, y no solo con políticas asistenciales, sino reconvertirlos integralmente, llevar escuelas, emprendimientos deportivos, son cambios estructurales”, enfatizó y opinó que “el sistema penal no puede resolver la inclusión social”.