Buscó el número de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y marcó pero no obtuvo respuesta. Entonces se fue hasta la Estación de Policía de Miramar para denunciar lo que le parecía una falta grave . “Sí, pero no podemos hacer nada nosotros”, le contestaron. “¿Cómo que no pueden hacer nada? A mí me paran en la ruta, me piden los papeles del auto y me exigen que tenga todo en regla. ¿Por qué no llaman para que lo paren al micro y le hagan un control en la ruta?” , se indigna. “Y me dijeron otra vez que no podían hacer nada”.