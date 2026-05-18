Milagro en Salta: una camioneta perdió el control, cayó 30 metros por un barranco y sus ocupantes sobrevivieron

La camioneta de GVH cayó unos 30 metros al fondo del barranco en el sector de El Maray, sobre la Ruta Provincial 33 (Foto: Informate Salta)

Una camioneta Toyota utilizada por la empresa minera GVH perdió el control en la Ruta Provincial 33 y se desplomó unos 30 metros por un barranco en el sector conocido como El Maray, a la altura del kilómetro 38, en las proximidades de la Cuesta del Obispo, en la provincia de Salta. El vehículo quedó completamente destruido al fondo del desnivel, pero quienes viajaban a bordo sobrevivieron de manera milagrosa.

El accidente ocurrió en uno de los tramos más complicados del recorrido montañoso que conduce hacia Cachi, una zona de curvas cerradas y pronunciados desniveles donde cualquier pérdida de control tiene consecuencias difíciles de revertir.

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La magnitud del impacto fue inmediatamente visible para los automovilistas y turistas que transitaban por el lugar en ese momento.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación. El personal especializado desplegado en el lugar trabaja para determinar si la unidad se desvió por una imprudencia del conductor, una falla mecánica o una falla de conducción, según informó Informate Salta.

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La camioneta, preparada para tareas mineras, salió de la cinta asfáltica y cayó al vacío antes de quedar destrozada en el fondo del barranco.

Pese al estado del vehículo, que evidenciaba la fuerza del impacto, los ocupantes lograron sobrevivir. Según los primeros informes médicos se encuentran en buen estado de salud física, aunque atraviesan un estado de conmoción tras el episodio.

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En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos, equipos de rescate y personal del grupo de auxilio de la propia empresa. El operativo, desplegado en un terreno de difícil acceso, permitió asistir a los ocupantes y avanzar en la recuperación del vehículo del fondo del precipicio.El rápido accionar de los rescatistas fue clave para brindar atención inmediata a las víctimas. La investigación continúa abierta.

Un conductor sufrió un ataque de epilepsia y causó un choque múltiple con ocho heridos en el barrio de Belgrano

Una camioneta impactó de frente contra otro vehículo que a su vez generó el impacto en cadena

Un choque múltiple en avenida Monroe y avenida Cramer, en el barrio porteño de Belgrano, dejó este domingo ocho personas heridas, luego de que el conductor de una camioneta sufriera un ataque de epilepsia y perdiera el control del vehículo, informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

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El siniestro involucró dos motos y cinco automóviles y requirió una rápida intervención del SAME y el despliegue de un operativo en una de las zonas de mayor tránsito de la ciudad, informó la fuerza de seguridad.

Todo comenzó cuando, a las 13:20, el conductor de una camioneta Haval detenido ante el semáforo en la intersección de avenida Monroe y avenida Cramer sufrió un ataque de epilepsia, lo que provocó que acelerara de manera involuntaria. La camioneta atropelló primero a dos motos que se encontraban delante, cruzó al carril opuesto e impactó de frente contra un auto particular en la mano contraria, desencadenando un choque en cadena con otros tres vehículos, informó la Policía.

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Ocho personas resultaron heridas tras el accidente. Según reportó TN, fueron llevadas al Hospital Pirovano y al Hospital Tornú para su atención en tanto que otra optó por recibir atención en un centro asistencial privado. En ese sentido, la Policía precisó que los diagnósticos indicaron politraumatismos, aunque en todos los casos se descartó riesgo de vida.

El SAME intervino con varias ambulancias para asistir a los ocho heridos. Las primeras atenciones a los heridos fueron prestadas en el lugar del accidente. Según TN uno de los afectados rechazó la asistencia y se trasladó a un sanatorio particular.

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La sucesión de colisiones afectó la circulación en esos tramos de la avenida Cramer y de Monroe, tanto porque los vehículos quedaron detenidos en el lugar del impacto como por por el despliegue generado de ambulancias, patrulleros y motos de la Policía.