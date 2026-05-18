Sociedad

Milagro en Salta: una camioneta perdió el control, cayó 30 metros por un barranco y sus ocupantes sobrevivieron

El accidente ocurrió en uno de los tramos más complicados del recorrido montañoso hacia Cachi. El vehículo pertenece a una empresa minera y se desplomó por un precipicio en la Cuesta del Obispo

Guardar
Google icon
La camioneta de GVH cayó unos 30 metros al fondo del barranco en el sector de El Maray, sobre la Ruta Provincial 33 (Foto: Informate Salta)
La camioneta de GVH cayó unos 30 metros al fondo del barranco en el sector de El Maray, sobre la Ruta Provincial 33 (Foto: Informate Salta)

Una camioneta Toyota utilizada por la empresa minera GVH perdió el control en la Ruta Provincial 33 y se desplomó unos 30 metros por un barranco en el sector conocido como El Maray, a la altura del kilómetro 38, en las proximidades de la Cuesta del Obispo, en la provincia de Salta. El vehículo quedó completamente destruido al fondo del desnivel, pero quienes viajaban a bordo sobrevivieron de manera milagrosa.

El accidente ocurrió en uno de los tramos más complicados del recorrido montañoso que conduce hacia Cachi, una zona de curvas cerradas y pronunciados desniveles donde cualquier pérdida de control tiene consecuencias difíciles de revertir.

PUBLICIDAD

La magnitud del impacto fue inmediatamente visible para los automovilistas y turistas que transitaban por el lugar en ese momento.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación. El personal especializado desplegado en el lugar trabaja para determinar si la unidad se desvió por una imprudencia del conductor, una falla mecánica o una falla de conducción, según informó Informate Salta.

PUBLICIDAD

La camioneta, preparada para tareas mineras, salió de la cinta asfáltica y cayó al vacío antes de quedar destrozada en el fondo del barranco.

Pese al estado del vehículo, que evidenciaba la fuerza del impacto, los ocupantes lograron sobrevivir. Según los primeros informes médicos se encuentran en buen estado de salud física, aunque atraviesan un estado de conmoción tras el episodio.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos, equipos de rescate y personal del grupo de auxilio de la propia empresa. El operativo, desplegado en un terreno de difícil acceso, permitió asistir a los ocupantes y avanzar en la recuperación del vehículo del fondo del precipicio.El rápido accionar de los rescatistas fue clave para brindar atención inmediata a las víctimas. La investigación continúa abierta.

Un conductor sufrió un ataque de epilepsia y causó un choque múltiple con ocho heridos en el barrio de Belgrano

Una camioneta impactó de frente contra otro vehículo que a su vez generó el impacto en cadena

Un choque múltiple en avenida Monroe y avenida Cramer, en el barrio porteño de Belgrano, dejó este domingo ocho personas heridas, luego de que el conductor de una camioneta sufriera un ataque de epilepsia y perdiera el control del vehículo, informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El siniestro involucró dos motos y cinco automóviles y requirió una rápida intervención del SAME y el despliegue de un operativo en una de las zonas de mayor tránsito de la ciudad, informó la fuerza de seguridad.

Todo comenzó cuando, a las 13:20, el conductor de una camioneta Haval detenido ante el semáforo en la intersección de avenida Monroe y avenida Cramer sufrió un ataque de epilepsia, lo que provocó que acelerara de manera involuntaria. La camioneta atropelló primero a dos motos que se encontraban delante, cruzó al carril opuesto e impactó de frente contra un auto particular en la mano contraria, desencadenando un choque en cadena con otros tres vehículos, informó la Policía.

Ocho personas resultaron heridas tras el accidente. Según reportó TN, fueron llevadas al Hospital Pirovano y al Hospital Tornú para su atención en tanto que otra optó por recibir atención en un centro asistencial privado. En ese sentido, la Policía precisó que los diagnósticos indicaron politraumatismos, aunque en todos los casos se descartó riesgo de vida.

El SAME intervino con varias ambulancias para asistir a los ocho heridos. Las primeras atenciones a los heridos fueron prestadas en el lugar del accidente. Según TN uno de los afectados rechazó la asistencia y se trasladó a un sanatorio particular.

La sucesión de colisiones afectó la circulación en esos tramos de la avenida Cramer y de Monroe, tanto porque los vehículos quedaron detenidos en el lugar del impacto como por por el despliegue generado de ambulancias, patrulleros y motos de la Policía.

Temas Relacionados

SaltaChoquesRuta Provincial 33CachiÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ola polar: la campaña de la Cruz Roja para dar abrigo, salud y contención a quienes más lo necesitan

La organización humanitaria moviliza equipos en distintos puntos del país para garantizar asistencia directa a quienes pasan el frío a la intemperie, con atención en salud, elementos de higiene y contención emocional como pilares de su intervención

Ola polar: la campaña de la Cruz Roja para dar abrigo, salud y contención a quienes más lo necesitan

“Muy nervioso”: cómo describieron los amigos de Cristian Graf su actitud tras el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima

Infobae accedió a las testimoniales completas de Miguel Riños y Carlos Elizari, los dos amigos del principal sospechoso que declararon la semana pasada ante la fiscalía. Qué les dijo Graf cuando el caso salió a la luz, qué evitó explicar y cómo fueron los encuentros posteriores en la casa de Coghlan

“Muy nervioso”: cómo describieron los amigos de Cristian Graf su actitud tras el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima

Escándalo en Chaco: detuvieron a un hombre acusado de espiar a mujeres y menores con orificios ocultos en un baño

El dueño de un complejo de habitaciones fue denunciado por sus inquilinas por instalar agujeros. Sin embargo, aunque reconoció los hechos ante las víctimas, la Justicia lo liberó con un acta contravencional y no le secuestró el celular

Escándalo en Chaco: detuvieron a un hombre acusado de espiar a mujeres y menores con orificios ocultos en un baño

Tragedia en Tierra del Fuego: lo encontraron desmayado por una fuga de gas, salieron a pedir ayuda y la casa explotó

La víctima había quedado en estado crítico y en las últimas horas falleció en el Hospital Regional de Río Grande. Todo ocurrió horas antes de un hecho similar en Santa Cruz

Tragedia en Tierra del Fuego: lo encontraron desmayado por una fuga de gas, salieron a pedir ayuda y la casa explotó

Encontraron muerto a un joven en la CEAMSE de Ensenada: creen que se refugió en un contenedor y fue trasladado entre los residuos

Tenía 27 años y estaba censado como persona en situación de calle. La autopsia reveló fracturas y traumatismos compatibles con un mecanismo de presión. La fiscalía analiza cámaras y recorridos de camiones recolectores para reconstruir cómo llegó al predio

Encontraron muerto a un joven en la CEAMSE de Ensenada: creen que se refugió en un contenedor y fue trasladado entre los residuos

DEPORTES

Los videos de las eufóricas reacciones por la convocatoria de Neymar al Mundial: la explosión de una leyenda y los gritos en su casa

Los videos de las eufóricas reacciones por la convocatoria de Neymar al Mundial: la explosión de una leyenda y los gritos en su casa

El show de Ancelotti en Brasil: del estallido por Neymar al beso de su esposa y la presencia de su hijastra que se robaron los flashes

El tenis argentino hizo su estreno en la clasificación de Roland Garros con tres triunfos y cuatro derrotas

El inesperado problema que encontró Inglaterra en el hotel que eligió para el Mundial: “Se escuchan ‘actividades agradables’”

Estiércol de vaca, lluvia y un brote gastrointestinal: el origen del caos sanitario que golpeó al Giro de Italia

TELESHOW

Mariana Brey habló de su supuesto enojo con Georgina Barbarossa en la previa del Martín Fierro: “No estaba llorando por eso”

Mariana Brey habló de su supuesto enojo con Georgina Barbarossa en la previa del Martín Fierro: “No estaba llorando por eso”

Beto Casella cuestionó a Wanda Nara por su nominación a los Martín Fierro: “Es la metáfora de la tele de hoy”

Las agresiones que recibió Toto Kirzner en Aeroparque: “Vas a arder en el infierno”

El beso entre Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano en su reencuentro: “Apaguen las luces”

Sofía Gonet habló de la historia de su pelea con Stephanie Demner: “Yo me la cruzo todo el tiempo y no la saludo”

INFOBAE AMÉRICA

Laura Fernández arremete contra el Poder Judicial tras reunión con magistrados: “Hay persecución política y pifias que indignan al pueblo”

Laura Fernández arremete contra el Poder Judicial tras reunión con magistrados: “Hay persecución política y pifias que indignan al pueblo”

Nieve en primavera, tornados y olas de calor récord: ¿el planeta en modo extremo?

Kathleen Martínez lidera la búsqueda de Cleopatra, una dominicana frente al misterio más antiguo de Egipto

El Gobierno de Guatemala lanza campaña nacional para reducir accidentes de tránsito

La sequía sigue golpeando Honduras: 33 municipios serán intervenidos ante amenaza alimentaria y crisis climática