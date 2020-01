“Yo escuché el audio dentro del local pero seguí esperando el café. De repente lo vi entrar y tuve mucho miedo. Me tomó del brazo, me empujó para salir y lo siguió haciendo en la calle. Me dijo las mismas palabras que en el audio: que me iba a romper la cabeza. Luego me siguió hasta el departamento e incluso ingresó. Él quería llevarse a los nenes”, indicó Skare, que no dudó en llamar al 911 para que retiraran a su ex marido del edificio.