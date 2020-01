Este jueves, la fila comenzó con la mañana en la entrada de visitas del penal de Dolores: hijas e hijos y parejas y familiares con bolsas de ropa y tuppers y mercadería esperaban para entrar a ver a su gente presa en la cárcel más sobrepoblada de la provincia, 885 detenidos en total. Saben de los diez acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa que están en el sector de alcaidía desde ayer, acostados en camas cucheta con un inodoro para compartir, pero ninguno habla del tema si le preguntan, se callan, hasta que dos chicas rompen el silencio. “Están en un pabellón de refugiados esos giles” , dicen. El Servicio Penitenciario Bonaerense no quiso correr ningún riesgo de cara a un crimen que es considerado de cobardes entre presos: a los diez de Zárate les dio el sector de alcaidía en la planta alta de la cárcel entre los sectores 9 y 10, ocupados por presos evangélicos. No tendrán contacto con ningún otro preso, no por ahora. Un efectivo de rango entre los guardias del SPB los supervisa y no deja que nadie entre al lugar.