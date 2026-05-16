Crimen y Justicia

Allanaron una carnicería por robo de ganado, pero descubrieron más de 180 paquetes con marihuana en un freezer

El caso ocurrió en Serodino, Santa Fe. En total, se contabilizaron 109 kilos del estupefaciente. Hay un detenido

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La Policía allanó el local tras una denuncia por abigeato y detuvo a un sospechoso

Una denuncia por faena ilegal de ganado en Serodino, en el departamento Iriondo de la provincia de Santa Fe, llevó a la policía a realizar un operativo en una carnicería local. Allí, el caso dio un sorpresivo giro: lo que empezó como una investigación por el robo y matanza de dos vacas terminó con el hallazgo de más de 180 panes de marihuana escondidos en un freezer.

Según confirmaron fuentes oficiales, el procedimiento arrancó después de que la Guardia Rural “Los Pumas” recibiera la denuncia por abigeato el miércoles pasado. Los agentes, acompañados por una bromatóloga de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl), inspeccionaron el comercio y secuestraron 439 kilos de carne vacuna, 80 kilos de carne porcina, 19 kilos de embutidos y 26 kilos de achuras. Todo ese producto fue desnaturalizado durante el control.

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Poco después se produjo la revelación de la droga.

Secuestraron 109 kilos de marihuana en una carnicería de Santa Fe
Durante el operativo se secuestraron más de 500 kilos de carne

En plena inspección, los efectivos encontraron una bolsa negra con envoltorios rectangulares cerrados con cinta adhesiva adentro de un freezer ubicado en la parte trasera del local. La situación obligó a detener el operativo y dar aviso a la Fiscalía de San Lorenzo, que pidió la presencia de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI).

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Más tarde, los especialistas confirmaron que se trataba de marihuana: contaron en total 181 panes, con un peso de 109,130 kilos.

Secuestraron 109 kilos de marihuana en una carnicería de Santa Fe
Los paquetes con droga estaban dentro de un freezer

A partir del hallazgo, intervino la Justicia Federal. Los fiscales federales Matías Mené, Federico Reynares Solari y el auxiliar Rodrigo Romero ordenaron la detención de un sospechoso, un hombre de 32 años identificado como Adrián Gustavo G., quien trabajaba en el lugar al momento del allanamiento. También dispusieron el secuestro del material y de un teléfono celular.

Secuestraron 109 kilos de marihuana en una carnicería de Santa Fe
El sospechoso detenido

Luego, en el marco de la investigación, la PDI realizó otros tres allanamientos en domicilios de Serodino, en las calles Las Heras al 700, Perú al 200 y Florida al 400.

En esos operativos se secuestraron otro ladrillo de marihuana de 560 gramos, 123 gramos de cogollos, 2,6 kilos de plantas de cannabis en secado, 1,1 gramos de cocaína, balanzas de precisión, una máquina contadora de billetes, dos cámaras de seguridad, cuatro celulares, cuatro cartuchos calibre .22, 66.640 pesos en efectivo y documentación vinculada a la causa.

Secuestraron 109 kilos de marihuana en una carnicería de Santa Fe
Dinero, cámaras y otras cosas secuestradas en los allanamientos posteriores

Durante la inspección inicial en la carnicería, la policía también secuestró una carabina calibre .22 con 18 cartuchos.

Secuestraron 109 kilos de marihuana en una carnicería de Santa Fe
En los operativos posteriores se hallaron otro ladrillo de marihuana, cogollos y hasta cocaína

Drogas en el penal de Las Flores

Esta semana, el Servicio Penitenciario de Santa Fe detectó marihuana y cocaína entre las pertenencias de dos mujeres que intentaron ingresar drogas al penal de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe.

En uno de los casos, el personal de requisa inspeccionó un paquete de yerba mate que llevaba Brisa D.M., quien iba a visitar a un interno del pabellón 6. Los agentes notaron un fuerte olor compatible con marihuana y, tras la intervención de los perros “Bolt” y “Blade”, se confirmó la presencia de la droga: el paquete contenía 900 gramos de marihuana mezclada con yerba mate. La Subcomisaría 17ª realizó las actuaciones y la mujer quedó aprehendida.

En otro procedimiento, los agentes detectaron un bulto en el pantalón de Morena A.G. durante el paso por el escáner. En la requisa manual encontraron un paquete con 14,7 gramos de cocaína oculto en el ruedo.

Los controles se realizaron durante la misma jornada, en el marco de los operativos habituales que buscan impedir el ingreso de estupefacientes a las cárceles provinciales, según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad local.

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