“ No te cago a trompadas por que no puedo, ¿te quedo claro? Anotala: no te rompo los dientes, porque no puedo. Pero tengo unas ganas de partirte la cabeza... ¿Sabés las ganas que tengo de que se te despedace el maxilar? ¿En Starbucks estás, pedazo de basura? La concha de tu madre. Vos me tenés que esperar, no la oligofrénica de tu mamá. Sorete, hija de mil puta. Salí de Starbucks porque estoy en la puerta y entro y te rompo los dientes, así nomás te lo digo”, fueron las palabras que grabó Postiglioni desde el interior de su Toyota Corolla, en la puerta del local.