Por otra parte, José María Ventura, el padre de Pablo, había revelado una posible causa de la incriminación. “Hoy un amigo de los chicos estos me dijo que cada vez que ellos hacían alguna picardía decían: ‘¿Quién lo hizo? Pablo Ventura’. Sinceramente creo que estos chicos no sabían que se había muerto el otro joven. Por eso tiraron Pablo Ventura, yo creo que lo tiraron como una broma”. Consultado al respecto, el letrado fue cauto: “Yo también tengo esa versión, pero no me consta y no lo tengo comprobado. Rumores hay muchos...”.