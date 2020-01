Y agregó: “Yo sinceramente creo que estos chicos no sabían que se había muerto el otro joven. Por eso tiraron Pablo Ventura, yo creo que lo tiraron como una broma. Ni siquiera creo que sea una malicia. Lo han dicho como una joda más, pensarían que el chico no estaba muerto”. Al recuperar la libertad, el joven de 21 años evitó hacer declaraciones: “No voy a hablar, no me siento bien”, dijo al salir de la DDI de Gesell con su padre que le recomendó: “Levantá la cara, no tenés por qué ocultarte”.