Lo primero que le llamó la atención el 21 de agosto de 2009 a Roberto Sartajas fue que cuando se bajó del colectivo que lo llevaba desde Trelew a Gaiman en la provincia de Chubut, su mamá adoptiva, Ana María Fontana, no lo estaba esperando como siempre en la parada. Roberto caminó hasta la chacra en la que vivían en las afueras del pueblo. Cuando llegó no notó nada extraño, salvo que no había rastros de Ana María por ninguna parte.