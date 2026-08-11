Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Guatemala inició la actualización de su política forestal para incorporar cambio climático, mitigación, adaptación y la restauración de bosques

El proceso arrancó con un taller con actores del sector y avanzará en cinco fases, con 10 consultas regionales y dos encuentros nacionales para elaborar un documento con alcance participativo

Infografía con árboles, un documento legal, un mapa de Guatemala y gráficos que muestran la política forestal y su cobertura de 22,78 %.
Infografía de Infobae explica la actualización de la política forestal de Guatemala, con 22,78 % de cobertura actual, para incorporar el cambio climático y restaurar ecosistemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Guatemala inició la actualización de su Política Nacional Forestal tras 27 años de vigencia del marco adoptado en 1999, en un intento por adecuar la estrategia pública a desafíos que el documento original no contempla, como el cambio climático, la mitigación, la adaptación y la restauración de los bosques, en un país cuya cobertura forestal cayó al 22,78 % según las mediciones más recientes.

La revisión se presenta además en un escenario de fuerte retroceso del bosque a escala nacional. En la década de 1970, Guatemala tenía entre 65 % y 70 % de cobertura forestal, un nivel muy superior al actual.

PUBLICIDAD

El proceso arrancó con un taller de socialización y validación con actores del sector y quedó a cargo de cuatro instituciones: el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Las autoridades de esas entidades coincidieron en que la política vigente quedó desfasada frente al contexto ambiental actual. La meta es convertir la nueva versión en un instrumento estratégico que responda a las necesidades del país y oriente la acción institucional para situar al sector forestal dentro del desarrollo económico, social y ambiental de Guatemala.

PUBLICIDAD

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, de pie frente a seis banderas, tres blancas y tres celestes, en un salón interior
Guatemala inició la actualización de la Política Nacional Forestal tras 27 años para incorporar el cambio climático, la mitigación, la adaptación y la restauración de bosques.(CONAP Guatemala)

La actualización se organizará en cinco fases con 12 instancias de consulta

La revisión de la política forestal se desarrollará en cinco fases y comienza de inmediato con un análisis de la situación actual. El esquema de participación previsto incluye 10 talleres regionales de consulta territorial y dos encuentros nacionales.

Ese diseño busca dar a la nueva política una base participativa y representativa. La construcción del documento se plantea de forma articulada entre MAGA, MARN, INAB y CONAP, con el objetivo de coordinar la respuesta del Estado ante los problemas que afectan a los bosques y a las comunidades que dependen de ellos.

La política forestal vigente es definida por las instituciones como un documento multisectorial y de cobertura nacional. Su función ha sido orientar el manejo sostenible, la conservación y la recuperación de los recursos forestales del país.

Entre sus objetivos centrales figuran el aumento de los beneficios socioeconómicos derivados de los ecosistemas forestales, la incorporación de esos bienes y servicios a la economía nacional, el ordenamiento de las tierras rurales y la protección de biodiversidad, agua y suelos mediante manejo forestal responsable.

Los programas de incentivos sumaron 211.372 hectáreas recuperadas y 583.804 hectáreas protegidas

Aunque las autoridades sostienen que el marco vigente necesita ser revisado, también remarcaron los resultados acumulados entre 1998 y 2025. Según los datos oficiales, los programas de incentivos forestales permitieron recuperar e incorporar a la actividad productiva 211.372 hectáreas.

A la vez, otras 583.804 hectáreas de bosques naturales quedaron bajo protección y restauración. Esos resultados fueron atribuidos a programas como PINFOR y PROBOSQUE, orientados a promover la reforestación y la conservación del bosque natural.

El INAB, creado en 1997, tiene a su cargo la ejecución de la política forestal fuera de las áreas protegidas. Dentro del sistema de áreas protegidas, la rectoría de la administración forestal corresponde a CONAP.

La actualización parte de una pregunta central sobre el papel del bosque en el país: no solo como recurso natural, sino también como base de actividad productiva y de empleo rural. El texto de referencia señala que el sector forestal representa cerca del 2,3 % del Producto Interno Bruto nacional y genera decenas de miles de puestos de trabajo en áreas rurales.

En ese marco, las instituciones plantean que la nueva política debe responder a retos que hoy tienen un peso mayor que hace 27 años. Entre ellos aparecen la restauración del paisaje, la conservación frente a la reducción histórica de la cobertura forestal y la adaptación de las comunidades a los impactos ambientales.

En el lanzamiento del proceso participaron el secretario ejecutivo de CONAP Igor De la Roca, la ministra del MAGA, María Fernanda Rivera y otros funcionarios. La apertura formal de la revisión marcó el inicio de un trabajo que buscará redefinir la política forestal nacional a partir de consultas territoriales y validaciones con actores clave del sector.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMAGAINABPolítica ForestalCONAP

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: Intentaron escapar de la policía, pero terminaron chocando contra una pared y todo quedó grabado

Dos jóvenes sin documentos aceleraron para evadir a la PNC y perdieron el control en una curva; se levantaron y se fueron con heridas leves

Guatemala: Intentaron escapar de la policía, pero terminaron chocando contra una pared y todo quedó grabado

La OEA debatió 64 veces la crisis de Nicaragua sin lograr la caída del régimen

Desde 2018, el organismo aprobó 11 pronunciamientos de condena, pero no consiguió alterar la conducta de Daniel Ortega y Rosario Murillo ni frenar la represión

La OEA debatió 64 veces la crisis de Nicaragua sin lograr la caída del régimen

Costa Rica eleva al 79% la divulgación proactiva de datos en obras públicas, según CoST

El Informe de Revisión Independiente 2026 de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura muestra una mejora frente al 51% de 2019 y sitúa al país como referente regional en acceso a información estatal

Costa Rica eleva al 79% la divulgación proactiva de datos en obras públicas, según CoST

Deportación de nicaragüense revela estafas migratorias digitales en Estados Unidos

Mientras avanzan las investigaciones federales, especialistas advierten que los estafadores aprovechan la vulnerabilidad de quienes atraviesan el proceso migratorio y recurren a inteligencia artificial para convencer a sus víctimas.

Deportación de nicaragüense revela estafas migratorias digitales en Estados Unidos

Congreso Nacional a conocer contrapropuesta de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

La bancada liberal llevará al Congreso Nacional una propuesta con la que busca reorganizar el sector eléctrico, reducir las pérdidas y contener el costo de la energía

Congreso Nacional a conocer contrapropuesta de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

TECNO

Descargar APK para Android - Aptoide Games: la plataforma de juegos que aterriza en Google Play

Descargar APK para Android - Aptoide Games: la plataforma de juegos que aterriza en Google Play

Corea del Sur aplicará IA en la fabricación de pantallas OLED para evitar fallos antes de que ocurran

Microsoft responde al aumento de precios de hardware: ahora sus licencias de Windows son más caras

Microsoft pone fin al bloqueador de anuncios uBlock Origin en Edge y limita más extensiones

Fluminense vs. Independiente Rivadavia por Roja Directa y Tarjeta Roja: por qué debes evitar estos sitios

ENTRETENIMIENTO

Rosario Dawson quedó fuera de ‘Spider-Man: Brand New Day’: así era la escena eliminada de Claire Temple

Rosario Dawson quedó fuera de ‘Spider-Man: Brand New Day’: así era la escena eliminada de Claire Temple

Jennifer Lopez luce sus abdominales a los 57 años y apuesta por un sensual estilo pin-up

De empleada de Blockbuster a Broadway y una película con Spielberg: la impresionante trayectoria de Lena Waithe

Así fue cómo Tallulah Willis sorprendió a Demi Moore y sus hermanas al revelar su exclusivo vestido de novia

El duro mensaje de los padres de Mina Chan, la fan de ENHYPEN que se quitó la vida tras sufrir acoso en redes

MUNDO

Zelensky entregó a EEUU sus propuestas para poner fin a la guerra y alertó sobre una nueva convocatoria de tropas rusas

Zelensky entregó a EEUU sus propuestas para poner fin a la guerra y alertó sobre una nueva convocatoria de tropas rusas

Así fans de Harry Potter lograron desviar un cable eléctrico de 430 millones de libras para salvar la tumba de Dobby en Gales

Mientras el mundo mira hacia la IA, el coleccionismo de computadoras antiguas gana terreno y sus piezas ya valen fortunas

El Parlamento de Líbano abolió la pena de muerte y marcó un precedente en Medio Oriente

Alerta en Alemania: un dron sobrevoló el aeropuerto de Hannover y provocó una suspensión temporal de los vuelos