La justicia impone presentación periódica a sujeto detenido con una escopeta y un monitor tras un incendio en República Dominicana

Un tribunal de la República Dominicana impuso presentación periódica a Luis Javier Castillo De la Rosa tras su arresto por el caso del incendio en Santo Domingo Este. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un tribunal de la República Dominicana impuso una medida de coerción consistente en presentación periódica contra Luis Javier Castillo De la Rosa, quien fue arrestado el 1 de agosto de 2026 tras ser sorprendido en flagrante delito con una escopeta sin documentación y un monitor, luego de un incendio ocurrido en una tienda de muebles y electrodomésticos de Santo Domingo Este.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público, el arresto se produjo alrededor de las 14:15 horas, en la avenida Marginal, cerca del kilómetro 13 de la autopista Las Américas, en el sector Los Frailes Segundo del municipio Santo Domingo Este.

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Castillo De la Rosa portaba una funda negra que contenía una escopeta Maverick, calibre 12 milímetros, sin ningún tipo de documentos, con registro número MV55418N, propiedad de una compañía de seguridad. Además, llevaba un monitor color negro, marca AOC, de aproximadamente 20 pulgadas.

Al ser interrogado, el imputado declaró que pasaba por el lugar y tomó la funda tras verla caer a otra persona, momento en que fue sorprendido por un agente policial.

El incendio tuvo lugar en una sucursal del establecimiento L&R Comercial, ubicada sobre la Marginal de la Autopista Las Américas. Según las investigaciones, durante el siniestro se registró la sustracción de diferentes electrodomésticos, por lo que varias personas fueron detenidas para fines de investigación.

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Posteriormente, las autoridades lograron recuperar la escopeta y la mayor parte de los artículos sustraídos durante las pesquisas realizadas en el lugar.

El Ministerio Público informó que la escopeta Maverick calibre 12 con registro MV55418N pertenece a una compañía privada de seguridad. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó diversas pruebas testimoniales y documentales, entre ellas una copia de la licencia privada para tenencia de la escopeta, expedida el 26 de mayo de 2009, que acredita que el arma pertenece a una empresa privada de seguridad.

El órgano acusador solicitó la imposición de las medidas de coerción previstas en los numerales 1, 2 y 3, que incluyen garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público, a fin de asegurar la presencia del imputado en los actos del proceso judicial.

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El fiscal Felipe Cuevas Félix, de la Fiscalía de Santo Domingo Este, otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a las disposiciones de los artículos 379 y 401 del antiguo Código Penal dominicano, que tipifican y sancionan el robo simple, así como de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

¿Qué ocurrió el 1 de agosto en República Dominicana?

El 1 de agosto de 2026, un incendio de grandes proporciones se registró en la tienda de muebles y electrodomésticos L&R Comercial, ubicada en una zona comercial de Santo Domingo Este.

El siniestro provocó la movilización de unidades de bomberos, policía y personal de emergencia, quienes trabajaron para controlar las llamas y evacuar la zona.

Durante las labores de extinción y la confusión provocada por el incidente, se produjeron robos y sustracción de varios artículos del establecimiento, lo que llevó a la detención de varias personas para fines de investigación.

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El pasado 1 de agosto se registró un incendio en un almacén de República Dominicana, muchos aprovecharon para robar y sustraer varios artículos del establecimiento. /(Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

La rápida intervención de las autoridades permitió recuperar la mayoría de los objetos sustraídos y esclarecer la participación de algunos individuos, entre ellos Castillo De la Rosa, quien fue sorprendido con la escopeta sin documentación y el monitor. El caso puso en evidencia los retos de seguridad que enfrentan los comercios ante situaciones de emergencia, así como la importancia del control y la regulación de armas de fuego en el país.

La medida de coerción impuesta busca asegurar que el imputado se mantenga a disposición de la justicia mientras avanzan las investigaciones sobre el incendio y los robos cometidos durante el siniestro. Las autoridades continúan recabando información para determinar la responsabilidad de otros posibles implicados y evitar la impunidad en hechos similares.

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