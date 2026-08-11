República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

La justicia impone presentación periódica a sujeto detenido con una escopeta y un monitor tras un incendio en República Dominicana

El imputado fue detenido el 1 de agosto de 2026 en medio de pesquisas por un incendio en L&R Comercial, que se registró en Santo Domingo Este.

Mazo de madera sobre base, balanza dorada, bandera de República Dominicana, escudo nacional, mobiliario de sala de audiencias, ventanas.
Un tribunal de la República Dominicana impuso presentación periódica a Luis Javier Castillo De la Rosa tras su arresto por el caso del incendio en Santo Domingo Este. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un tribunal de la República Dominicana impuso una medida de coerción consistente en presentación periódica contra Luis Javier Castillo De la Rosa, quien fue arrestado el 1 de agosto de 2026 tras ser sorprendido en flagrante delito con una escopeta sin documentación y un monitor, luego de un incendio ocurrido en una tienda de muebles y electrodomésticos de Santo Domingo Este.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público, el arresto se produjo alrededor de las 14:15 horas, en la avenida Marginal, cerca del kilómetro 13 de la autopista Las Américas, en el sector Los Frailes Segundo del municipio Santo Domingo Este.

PUBLICIDAD

Castillo De la Rosa portaba una funda negra que contenía una escopeta Maverick, calibre 12 milímetros, sin ningún tipo de documentos, con registro número MV55418N, propiedad de una compañía de seguridad. Además, llevaba un monitor color negro, marca AOC, de aproximadamente 20 pulgadas.

Al ser interrogado, el imputado declaró que pasaba por el lugar y tomó la funda tras verla caer a otra persona, momento en que fue sorprendido por un agente policial.

El incendio tuvo lugar en una sucursal del establecimiento L&R Comercial, ubicada sobre la Marginal de la Autopista Las Américas. Según las investigaciones, durante el siniestro se registró la sustracción de diferentes electrodomésticos, por lo que varias personas fueron detenidas para fines de investigación.

PUBLICIDAD

Posteriormente, las autoridades lograron recuperar la escopeta y la mayor parte de los artículos sustraídos durante las pesquisas realizadas en el lugar.

Escopeta de acción de bombeo Maverick negra con cañón ventilado, culata y guardamanos texturizados, sobre fondo gris claro.
El Ministerio Público informó que la escopeta Maverick calibre 12 con registro MV55418N pertenece a una compañía privada de seguridad. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó diversas pruebas testimoniales y documentales, entre ellas una copia de la licencia privada para tenencia de la escopeta, expedida el 26 de mayo de 2009, que acredita que el arma pertenece a una empresa privada de seguridad.

El órgano acusador solicitó la imposición de las medidas de coerción previstas en los numerales 1, 2 y 3, que incluyen garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público, a fin de asegurar la presencia del imputado en los actos del proceso judicial.

El fiscal Felipe Cuevas Félix, de la Fiscalía de Santo Domingo Este, otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a las disposiciones de los artículos 379 y 401 del antiguo Código Penal dominicano, que tipifican y sancionan el robo simple, así como de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

¿Qué ocurrió el 1 de agosto en República Dominicana?

El 1 de agosto de 2026, un incendio de grandes proporciones se registró en la tienda de muebles y electrodomésticos L&R Comercial, ubicada en una zona comercial de Santo Domingo Este.

El siniestro provocó la movilización de unidades de bomberos, policía y personal de emergencia, quienes trabajaron para controlar las llamas y evacuar la zona.

Durante las labores de extinción y la confusión provocada por el incidente, se produjeron robos y sustracción de varios artículos del establecimiento, lo que llevó a la detención de varias personas para fines de investigación.

El pasado 1 de agosto se registró un incendio en un almacén de República Dominicana, muchos aprovecharon para robar y sustraer varios artículos del establecimiento. /(Cortesía: Defensa Civil Dominicana)
El pasado 1 de agosto se registró un incendio en un almacén de República Dominicana, muchos aprovecharon para robar y sustraer varios artículos del establecimiento. /(Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

La rápida intervención de las autoridades permitió recuperar la mayoría de los objetos sustraídos y esclarecer la participación de algunos individuos, entre ellos Castillo De la Rosa, quien fue sorprendido con la escopeta sin documentación y el monitor. El caso puso en evidencia los retos de seguridad que enfrentan los comercios ante situaciones de emergencia, así como la importancia del control y la regulación de armas de fuego en el país.

La medida de coerción impuesta busca asegurar que el imputado se mantenga a disposición de la justicia mientras avanzan las investigaciones sobre el incendio y los robos cometidos durante el siniestro. Las autoridades continúan recabando información para determinar la responsabilidad de otros posibles implicados y evitar la impunidad en hechos similares.

Temas Relacionados

Santo DomingoRoboArmas de fuegoRepública DominicanaIncendio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: Intentaron escapar de la policía, pero terminaron chocando contra una pared y todo quedó grabado

Dos jóvenes sin documentos aceleraron para evadir a la PNC y perdieron el control en una curva; se levantaron y se fueron con heridas leves

Guatemala: Intentaron escapar de la policía, pero terminaron chocando contra una pared y todo quedó grabado

La OEA debatió 64 veces la crisis de Nicaragua sin lograr la caída del régimen

Desde 2018, el organismo aprobó 11 pronunciamientos de condena, pero no consiguió alterar la conducta de Daniel Ortega y Rosario Murillo ni frenar la represión

La OEA debatió 64 veces la crisis de Nicaragua sin lograr la caída del régimen

Costa Rica eleva al 79% la divulgación proactiva de datos en obras públicas, según CoST

El Informe de Revisión Independiente 2026 de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura muestra una mejora frente al 51% de 2019 y sitúa al país como referente regional en acceso a información estatal

Costa Rica eleva al 79% la divulgación proactiva de datos en obras públicas, según CoST

Deportación de nicaragüense revela estafas migratorias digitales en Estados Unidos

Mientras avanzan las investigaciones federales, especialistas advierten que los estafadores aprovechan la vulnerabilidad de quienes atraviesan el proceso migratorio y recurren a inteligencia artificial para convencer a sus víctimas.

Deportación de nicaragüense revela estafas migratorias digitales en Estados Unidos

Congreso Nacional a conocer contrapropuesta de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

La bancada liberal llevará al Congreso Nacional una propuesta con la que busca reorganizar el sector eléctrico, reducir las pérdidas y contener el costo de la energía

Congreso Nacional a conocer contrapropuesta de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

TECNO

Cómo lograr papas fritas crujientes en la freidora de aire: el truco que funciona

Cómo lograr papas fritas crujientes en la freidora de aire: el truco que funciona

Corea del Sur aplicará IA en la fabricación de pantallas OLED para evitar fallos antes de que ocurran

Descargar APK para Android - Aptoide Games: la plataforma de juegos que aterriza en Google Play

Microsoft responde al aumento de precios de hardware: ahora sus licencias de Windows son más caras

Microsoft pone fin al bloqueador de anuncios uBlock Origin en Edge y limita más extensiones

ENTRETENIMIENTO

Ricky Gervais estrena Gatos callejeros, una serie animada para adultos inspirada en él mismo

Ricky Gervais estrena Gatos callejeros, una serie animada para adultos inspirada en él mismo

Star Wars y Marvel tendrán su primer crossover oficial en un cómic especial

“Fue muy divertido interpretar a un hombre genuinamente torpe”, afirmó Colin Farrell sobre el quiebre de Sugar tras la traición de Charlotte

“Aprendí que ser líder es no perder la calma”, dijo Anya Taylor-Joy sobre su debut como productora ejecutiva en Lucky

Rosario Dawson quedó fuera de ‘Spider-Man: Brand New Day’: así era la escena eliminada de Claire Temple

MUNDO

Zelensky entregó a EEUU sus propuestas para poner fin a la guerra y alertó sobre una nueva convocatoria de tropas rusas

Zelensky entregó a EEUU sus propuestas para poner fin a la guerra y alertó sobre una nueva convocatoria de tropas rusas

Así fans de Harry Potter lograron desviar un cable eléctrico de 430 millones de libras para salvar la tumba de Dobby en Gales

Mientras el mundo mira hacia la IA, el coleccionismo de computadoras antiguas gana terreno y sus piezas ya valen fortunas

El Parlamento de Líbano abolió la pena de muerte y marcó un precedente en Medio Oriente

Alerta en Alemania: un dron sobrevoló el aeropuerto de Hannover y provocó una suspensión temporal de los vuelos