Sin embargo, entrar en pánico y prohibir su uso no es la solución que sugiere Azzolín: “El uso de las redes sociales y de las plataformas en línea debería ser algo que se defina en familia. Los padres no pueden estar desentendidos y los chicos no pueden usar plataformas porque sí. Es totalmente diferente el uso de Instagram de un chico de 8 años y el de una chica de 17 años que se va de viaje de egresados”, indicó. “Pasa mucho que los chicos se largan a usar las plataformas, los padres no comprenden los peligros y no los pueden alertar”.